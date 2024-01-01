01 января 2024

Sky News: военные катера хуситов столкнулись с кораблем США в Красном море

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Между американским кораблем и катерами хуситов происходят столкновения Фото:
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Между кораблем США и катерами хуситов происходят «ожесточенные столкновения» в Красном море. Об этом сообщили йеменские источники.

«Американский корабль столкнулся с катерами йеменских хуситов. Между ними происходят «ожесточенные столкновения в Красном море», — сообщило издание Sky News Arabia со ссылкой на источники.

Хуситы активизировались в Красном море после начала войны на Ближнем Востоке, выступая против Израиля. На фоне этого глава Пентагона Ллойд Остин заявлял, что в море начинается операция «Страж процветания» по защите судов, к которой присоединились более 20 стран, передает RT.

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Между кораблем США и катерами хуситов происходят «ожесточенные столкновения» в Красном море. Об этом сообщили йеменские источники. «Американский корабль столкнулся с катерами йеменских хуситов. Между ними происходят «ожесточенные столкновения в Красном море», — сообщило издание Sky News Arabia со ссылкой на источники. Хуситы активизировались в Красном море после начала войны на Ближнем Востоке, выступая против Израиля. На фоне этого глава Пентагона Ллойд Остин заявлял, что в море начинается операция «Страж процветания» по защите судов, к которой присоединились более 20 стран, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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