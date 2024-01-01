Sky News: военные катера хуситов столкнулись с кораблем США в Красном море

02 января 2024 в 01:44 Размер текста - 17 +

Между американским кораблем и катерами хуситов происходят столкновения Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Между кораблем США и катерами хуситов происходят «ожесточенные столкновения» в Красном море. Об этом сообщили йеменские источники. «Американский корабль столкнулся с катерами йеменских хуситов. Между ними происходят «ожесточенные столкновения в Красном море», — сообщило издание Sky News Arabia со ссылкой на источники. Хуситы активизировались в Красном море после начала войны на Ближнем Востоке, выступая против Израиля. На фоне этого глава Пентагона Ллойд Остин заявлял, что в море начинается операция «Страж процветания» по защите судов, к которой присоединились более 20 стран, передает RT.

Между кораблем США и катерами хуситов происходят «ожесточенные столкновения» в Красном море. Об этом сообщили йеменские источники. «Американский корабль столкнулся с катерами йеменских хуситов. Между ними происходят «ожесточенные столкновения в Красном море», — сообщило издание Sky News Arabia со ссылкой на источники. Хуситы активизировались в Красном море после начала войны на Ближнем Востоке, выступая против Израиля. На фоне этого глава Пентагона Ллойд Остин заявлял, что в море начинается операция «Страж процветания» по защите судов, к которой присоединились более 20 стран, передает RT.