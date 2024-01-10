Дуда прокомментировал задержание экс-главы МВД Польши

Дуда потребовал помиловать экс-главу МВД Польши в соответствии с Конституцией

10 января 2024 в 16:56 Размер текста - 17 +

Анджей Дуда заявил, что будет бороться за освобождение чиновников из тюрьмы Фото: Официальный сайт президента Украины Бывший глава МВД Польши Мариуш Каминьский и его заместитель Мачей Вонсик, задержанные 10 января в Варшаве, должны быть помилованы в соответствии с Конституцией страны. Об этом заявил президент Республики Анджей Дуда, выразивший сильное удивление этой ситуации. «Я стою на позиции, что они были помилованы в соответствии с Конституцией. <…> Я глубоко шокирован тем, что их поместили в тюрьму», — сказал Анджей Дуда, передает РИА Новости. Польский лидер также подчеркнул, что попытки лишить этих чиновников мандатов — незаконны. Также Дуда сказал, что продолжит добиваться освобождения чиновников из тюрьмы. Он пообещал использовать для этого все возможности, которые имеет глава государства. Ранее стало известно о задержании Каминьского и Вонсика в президентском дворце в Варшаве. Чиновников признали виновными в махинациях с земельными участками, совершенными в 2007 году. В конце 2023 года их приговорили к двум годам тюрьмы.

Бывший глава МВД Польши Мариуш Каминьский и его заместитель Мачей Вонсик, задержанные 10 января в Варшаве, должны быть помилованы в соответствии с Конституцией страны. Об этом заявил президент Республики Анджей Дуда, выразивший сильное удивление этой ситуации. «Я стою на позиции, что они были помилованы в соответствии с Конституцией. <…> Я глубоко шокирован тем, что их поместили в тюрьму», — сказал Анджей Дуда, передает РИА Новости. Польский лидер также подчеркнул, что попытки лишить этих чиновников мандатов — незаконны. Также Дуда сказал, что продолжит добиваться освобождения чиновников из тюрьмы. Он пообещал использовать для этого все возможности, которые имеет глава государства. Ранее стало известно о задержании Каминьского и Вонсика в президентском дворце в Варшаве. Чиновников признали виновными в махинациях с земельными участками, совершенными в 2007 году. В конце 2023 года их приговорили к двум годам тюрьмы.