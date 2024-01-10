Дуда прокомментировал задержание экс-главы МВД Польши

Дуда потребовал помиловать экс-главу МВД Польши в соответствии с Конституцией
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Анджей Дуда,  stock
Анджей Дуда заявил, что будет бороться за освобождение чиновников из тюрьмы Фото:

Бывший глава МВД Польши Мариуш Каминьский и его заместитель Мачей Вонсик, задержанные 10 января в Варшаве, должны быть помилованы в соответствии с Конституцией страны. Об этом заявил президент Республики Анджей Дуда, выразивший сильное удивление этой ситуации.

«Я стою на позиции, что они были помилованы в соответствии с Конституцией. <…> Я глубоко шокирован тем, что их поместили в тюрьму», — сказал Анджей Дуда, передает РИА Новости. Польский лидер также подчеркнул, что попытки лишить этих чиновников мандатов — незаконны.

Также Дуда сказал, что продолжит добиваться освобождения чиновников из тюрьмы. Он пообещал использовать для этого все возможности, которые имеет глава государства.

Ранее стало известно о задержании Каминьского и Вонсика в президентском дворце в Варшаве. Чиновников признали виновными в махинациях с земельными участками, совершенными в 2007 году. В конце 2023 года их приговорили к двум годам тюрьмы.

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Бывший глава МВД Польши Мариуш Каминьский и его заместитель Мачей Вонсик, задержанные 10 января в Варшаве, должны быть помилованы в соответствии с Конституцией страны. Об этом заявил президент Республики Анджей Дуда, выразивший сильное удивление этой ситуации. «Я стою на позиции, что они были помилованы в соответствии с Конституцией. <…> Я глубоко шокирован тем, что их поместили в тюрьму», — сказал Анджей Дуда, передает РИА Новости. Польский лидер также подчеркнул, что попытки лишить этих чиновников мандатов — незаконны. Также Дуда сказал, что продолжит добиваться освобождения чиновников из тюрьмы. Он пообещал использовать для этого все возможности, которые имеет глава государства. Ранее стало известно о задержании Каминьского и Вонсика в президентском дворце в Варшаве. Чиновников признали виновными в махинациях с земельными участками, совершенными в 2007 году. В конце 2023 года их приговорили к двум годам тюрьмы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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