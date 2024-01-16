Путину подарили зимнюю жилетку с флагом РФ

16 января 2024 в 23:01 Размер текста - 17 +

Путину вручили подарок от муниципального сообщества из Урюпинска Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президенту России Владимиру Путину после встречи с главами муниципалитетов подарили зимнюю жилетку с флагом РФ. Об этом заявила сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Ирина Гусева. «Мы Владимиру Владимировичу [Путину] передали то, что люди нас просили передать, и подарили ему от муниципального сообщества из Урюпинска связанную вручную зимнюю жилетку», — передает слова Ирины Гусевой РИА Новости. Жилетка серого цвета, на ней изображен флаг России. Гусева отметила, что президент России удивился подарку. «В ней теплота тех самых обычных, простых людей, кто ему благодарен за то, что мы живем в великой стране», — добавила сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления. Путин 16 января встретился с главами муниципалитетов. В ходе собрания он сделал ряд заявлений по Украине. URA.RU подготовило подробный материал с главными заявлениями российского лидера.

Президенту России Владимиру Путину после встречи с главами муниципалитетов подарили зимнюю жилетку с флагом РФ. Об этом заявила сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Ирина Гусева. «Мы Владимиру Владимировичу [Путину] передали то, что люди нас просили передать, и подарили ему от муниципального сообщества из Урюпинска связанную вручную зимнюю жилетку», — передает слова Ирины Гусевой РИА Новости. Жилетка серого цвета, на ней изображен флаг России. Гусева отметила, что президент России удивился подарку. «В ней теплота тех самых обычных, простых людей, кто ему благодарен за то, что мы живем в великой стране», — добавила сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления. Путин 16 января встретился с главами муниципалитетов. В ходе собрания он сделал ряд заявлений по Украине. URA.RU подготовило подробный материал с главными заявлениями российского лидера.