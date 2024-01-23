В России в два раза сократилось количество проверок на промышленных предприятиях

23 января 2024 в 12:37 Размер текста - 17 +

Мишустин встретился с главой Ростехнадзора Трембицким Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава Ростехнадзора Александр Трембицкий на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным заявил о том, что в 2023 году в стране на 50% сократили контрольно-надзорные мероприятия. При этом на 6% выросло количество мероприятий по надзору объектов чрезвычайно высокого класса опасности. «В связи с введенным мораторием на осуществление контрольно-надзорной деятельности в 2023 году мы сократили на 50% контрольно-надзорные мероприятия. Но увеличили на 6% мероприятия по надзору на объектах чрезвычайно высокого класса опасности, где у нас организован постоянный надзор», — заявил Трембицкий. По его словам, под надзором службы находится более 180 тыс. опасных производственных объектов, более 20 тыс. гидротехнических сооружений, более 1 млн объектов электроэнергетики. В том числе ведомство проводит контрольно-надзорные функции на объектах использования атомной энергии. Он отметил, что приоритетом службы является обеспечение безопасности. «Очень важно снижать аварийность, при этом повышать эффективность надзорных мероприятий, чтобы сокращение аварийности давало возможность бизнесу сосредоточиться на своем основном деле, меньше тратить сил на какие-то обслуживающие мероприятия при безусловном соблюдении всех правил безопасности, особенно на промышленных объектах», — сказал Мишустин, добавив, что главным в такого рода мероприятиях должна быть безопасность человека. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава Ростехнадзора Александр Трембицкий на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным заявил о том, что в 2023 году в стране на 50% сократили контрольно-надзорные мероприятия. При этом на 6% выросло количество мероприятий по надзору объектов чрезвычайно высокого класса опасности. «В связи с введенным мораторием на осуществление контрольно-надзорной деятельности в 2023 году мы сократили на 50% контрольно-надзорные мероприятия. Но увеличили на 6% мероприятия по надзору на объектах чрезвычайно высокого класса опасности, где у нас организован постоянный надзор», — заявил Трембицкий. По его словам, под надзором службы находится более 180 тыс. опасных производственных объектов, более 20 тыс. гидротехнических сооружений, более 1 млн объектов электроэнергетики. В том числе ведомство проводит контрольно-надзорные функции на объектах использования атомной энергии. Он отметил, что приоритетом службы является обеспечение безопасности. «Очень важно снижать аварийность, при этом повышать эффективность надзорных мероприятий, чтобы сокращение аварийности давало возможность бизнесу сосредоточиться на своем основном деле, меньше тратить сил на какие-то обслуживающие мероприятия при безусловном соблюдении всех правил безопасности, особенно на промышленных объектах», — сказал Мишустин, добавив, что главным в такого рода мероприятиях должна быть безопасность человека.