Что построили на Донбассе и в Новороссии: Путин по видеосвязи открыл объекты в новых регионах

Путин назвал экономическое развитие Донбасса и Новороссии их возрождением

01 февраля 2024 в 02:09 Размер текста - 17 +

Владимир Путин открыл четыре новых соцобъекта в новых регионах РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин назвал экономическое развитие Донбасса и Новороссии их возрождением, отметив, что в этом направлении «мелочей нет». Президент по видеосвязи открыл соцобъекты в новых регионах в ходе совещания по социально-экономическому развитию новых субъектов РФ. URA.RU собрало основные изменения в развитии новых регионов. Жилье, дороги, бизнес Зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин доложил Путину о результатах социально-экономического развития новых субъектов РФ. Следуя из доклада, с 2022 года было построено и восстановлено 18 тысяч объектов, а благодаря программе льготной ипотеки активно развивается жилищное строительство — свыше четырех тысяч многоквартирных домов и порядка двух тысяч социальных учреждений. За аналогичный период отремонтировано более двух тысяч километров дорог, из которых 370 километров, это сухопутный коридор в Крым. По словам Хуснуллина, в настоящее время формируется пятилетий план дорожного строительства на 2024—2028 годы. «С 2023 года восстановлено десять пропускных пунктов, увеличена пропускная способность с семи тысяч до 35 тысяч автомашин в сутки», — отметил он. Кроме того, ведутся работы по восстановлению энергетической инфраструктуры. К осенне-зимнему периоду подготовлено более двух тысяч объектов ЖКХ и энергетики, в частности, построено восемь водоводов. Вместе с этим оказывается поддержка финансовой и аграрной сферы — открыто более 500 банковских отделений, а фермерам поставлено более 800 единиц сельхозтехники. «Также реализовано 9,3 миллиона зерновых и масличных культур», — добавил зампредседателя правительства РФ. Путин по видеосвязи открыл соцобъекты Новые объекты были открыты в Донецке, Мариуполе, Луганске и Мелитополе. Лидер РФ ввел в эксплуатацию Донецкий республиканский протезно-ортопедический центр, многопрофильный медицинский центр Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) в Мариуполе, многоквартирный жилой дом в Луганске и общежитие Мелитопольского многопрофильного колледжа. При помощи сил правительства Запорожской области отремонтировано общежитие Мелитопольского промышленно-экономического колледжа. Учебное учреждение которое рассчитано на 158 студентов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин назвал экономическое развитие Донбасса и Новороссии их возрождением, отметив, что в этом направлении «мелочей нет». Президент по видеосвязи открыл соцобъекты в новых регионах в ходе совещания по социально-экономическому развитию новых субъектов РФ. URA.RU собрало основные изменения в развитии новых регионов. Зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин доложил Путину о результатах социально-экономического развития новых субъектов РФ. Следуя из доклада, с 2022 года было построено и восстановлено 18 тысяч объектов, а благодаря программе льготной ипотеки активно развивается жилищное строительство — свыше четырех тысяч многоквартирных домов и порядка двух тысяч социальных учреждений. За аналогичный период отремонтировано более двух тысяч километров дорог, из которых 370 километров, это сухопутный коридор в Крым. По словам Хуснуллина, в настоящее время формируется пятилетий план дорожного строительства на 2024—2028 годы. «С 2023 года восстановлено десять пропускных пунктов, увеличена пропускная способность с семи тысяч до 35 тысяч автомашин в сутки», — отметил он. Кроме того, ведутся работы по восстановлению энергетической инфраструктуры. К осенне-зимнему периоду подготовлено более двух тысяч объектов ЖКХ и энергетики, в частности, построено восемь водоводов. Вместе с этим оказывается поддержка финансовой и аграрной сферы — открыто более 500 банковских отделений, а фермерам поставлено более 800 единиц сельхозтехники. «Также реализовано 9,3 миллиона зерновых и масличных культур», — добавил зампредседателя правительства РФ. Новые объекты были открыты в Донецке, Мариуполе, Луганске и Мелитополе. Лидер РФ ввел в эксплуатацию Донецкий республиканский протезно-ортопедический центр, многопрофильный медицинский центр Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) в Мариуполе, многоквартирный жилой дом в Луганске и общежитие Мелитопольского многопрофильного колледжа. При помощи сил правительства Запорожской области отремонтировано общежитие Мелитопольского промышленно-экономического колледжа. Учебное учреждение которое рассчитано на 158 студентов.