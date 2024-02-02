Путин принес подарки дочери сотрудника Тульского онкодиспансера. Видео

03 февраля 2024 в 00:25 Размер текста - 17 +

Владимир Путин подарил девочке плюшевого медведя и детский компьютер Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин подарил детский компьютер и плюшевую игрушку дочери сотрудника Тульского онкодиспансера. Ранее отец Полины Швецовой пригласил Путина в гости. Девочка, увидев президента, подарила ему плюшевого зайца со словами «вам на победу», а Путин обратился к маме ребенка и предложил подарить ей компьютер. «У нас тоже есть подарки. Если мама разрешит, компьютер детский подарю. Можно?» — передают слова Владимира Путина РИА Новости. Мама ответила на предложение «по расписанию», после чего российский лидер вручил девочке плюшевого медведя. Врач-онколог Ярослав Швецов и его семья переехали в Тульскую область в 2022 году по программе привлечения высококвалифицированных медицинских кадров. Семье предоставили индивидуальный коттедж, после чего отец семейства позвал Владимира Путина в гости. Уточняется, что визит главы государства к семье врача не входил в план поездки.

Президент России Владимир Путин подарил детский компьютер и плюшевую игрушку дочери сотрудника Тульского онкодиспансера. Ранее отец Полины Швецовой пригласил Путина в гости. Девочка, увидев президента, подарила ему плюшевого зайца со словами «вам на победу», а Путин обратился к маме ребенка и предложил подарить ей компьютер. «У нас тоже есть подарки. Если мама разрешит, компьютер детский подарю. Можно?» — передают слова Владимира Путина РИА Новости. Мама ответила на предложение «по расписанию», после чего российский лидер вручил девочке плюшевого медведя. Врач-онколог Ярослав Швецов и его семья переехали в Тульскую область в 2022 году по программе привлечения высококвалифицированных медицинских кадров. Семье предоставили индивидуальный коттедж, после чего отец семейства позвал Владимира Путина в гости. Уточняется, что визит главы государства к семье врача не входил в план поездки.