02 февраля 2024

Путин принес подарки дочери сотрудника Тульского онкодиспансера. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Путин на встрече с доверенными лицами. Москва, путин владимир, топ
Владимир Путин подарил девочке плюшевого медведя и детский компьютер Фото:

Президент России Владимир Путин подарил детский компьютер и плюшевую игрушку дочери сотрудника Тульского онкодиспансера. Ранее отец Полины Швецовой пригласил Путина в гости.

Девочка, увидев президента, подарила ему плюшевого зайца со словами «вам на победу», а Путин обратился к маме ребенка и предложил подарить ей компьютер. «У нас тоже есть подарки. Если мама разрешит, компьютер детский подарю. Можно?» — передают слова Владимира Путина РИА Новости. Мама ответила на предложение «по расписанию», после чего российский лидер вручил девочке плюшевого медведя.

Врач-онколог Ярослав Швецов и его семья переехали в Тульскую область в 2022 году по программе привлечения высококвалифицированных медицинских кадров. Семье предоставили индивидуальный коттедж, после чего отец семейства позвал Владимира Путина в гости. Уточняется, что визит главы государства к семье врача не входил в план поездки.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин подарил детский компьютер и плюшевую игрушку дочери сотрудника Тульского онкодиспансера. Ранее отец Полины Швецовой пригласил Путина в гости. Девочка, увидев президента, подарила ему плюшевого зайца со словами «вам на победу», а Путин обратился к маме ребенка и предложил подарить ей компьютер. «У нас тоже есть подарки. Если мама разрешит, компьютер детский подарю. Можно?» — передают слова Владимира Путина РИА Новости. Мама ответила на предложение «по расписанию», после чего российский лидер вручил девочке плюшевого медведя. Врач-онколог Ярослав Швецов и его семья переехали в Тульскую область в 2022 году по программе привлечения высококвалифицированных медицинских кадров. Семье предоставили индивидуальный коттедж, после чего отец семейства позвал Владимира Путина в гости. Уточняется, что визит главы государства к семье врача не входил в план поездки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...