Запад придумал новую схему воровства российских активов

Финансист Осадчий: выпуск облигаций для Киева — это попытка присвоить резервы РФ
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План Запада является переработкой ранее предложенной идеи Украины, считает Осадчий Фото:

Предложение Запада по выпуску облигаций для поддержки Украины является замаскированной попыткой присвоить резервы России. С таким заявлением выступил начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

«Эта „плодотворная дебютная идея“ является творческой переработкой ранее предложенной идеи выпуска Украиной „репарационных“ облигаций, обеспеченных исками Киева к Москве. Однако обе идеи в равной степени противоречат международному праву и являются замаскированными „сравнительно честными способами отъема“ замороженных российских резервов», — передает РИА Новости слова Осадчьего.

По его мнению, на действия Запада поступит незамедлительный ответ от России. «Открытая и незамаскированная конфискация Россией активов, принадлежащих „недружественным“ нерезидентам», — предположил эксперт.

Запад собирается выпустить долговые обязательства для Украины. Для этого планируется использовать активы России в качестве поддержки для погашения долга, передает RT.

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Предложение Запада по выпуску облигаций для поддержки Украины является замаскированной попыткой присвоить резервы России. С таким заявлением выступил начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. «Эта „плодотворная дебютная идея“ является творческой переработкой ранее предложенной идеи выпуска Украиной „репарационных“ облигаций, обеспеченных исками Киева к Москве. Однако обе идеи в равной степени противоречат международному праву и являются замаскированными „сравнительно честными способами отъема“ замороженных российских резервов», — передает РИА Новости слова Осадчьего. По его мнению, на действия Запада поступит незамедлительный ответ от России. «Открытая и незамаскированная конфискация Россией активов, принадлежащих „недружественным“ нерезидентам», — предположил эксперт. Запад собирается выпустить долговые обязательства для Украины. Для этого планируется использовать активы России в качестве поддержки для погашения долга, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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