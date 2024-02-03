Запад придумал новую схему воровства российских активов

Предложение Запада по выпуску облигаций для поддержки Украины является замаскированной попыткой присвоить резервы России. С таким заявлением выступил начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.
«Эта „плодотворная дебютная идея“ является творческой переработкой ранее предложенной идеи выпуска Украиной „репарационных“ облигаций, обеспеченных исками Киева к Москве. Однако обе идеи в равной степени противоречат международному праву и являются замаскированными „сравнительно честными способами отъема“ замороженных российских резервов», — передает РИА Новости слова Осадчьего.
По его мнению, на действия Запада поступит незамедлительный ответ от России. «Открытая и незамаскированная конфискация Россией активов, принадлежащих „недружественным“ нерезидентам», — предположил эксперт.
Запад собирается выпустить долговые обязательства для Украины. Для этого планируется использовать активы России в качестве поддержки для погашения долга, передает RT.
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