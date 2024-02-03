В мире Запад придумал новую схему воровства российских активов Финансист Осадчий: выпуск облигаций для Киева — это попытка присвоить резервы РФ 03 февраля 2024 в 23:47 Размер текста - 17 + План Запада является переработкой ранее предложенной идеи Украины, считает Осадчий Фото: Официальный сайт президента Украины Предложение Запада по выпуску облигаций для поддержки Украины является замаскированной попыткой присвоить резервы России. С таким заявлением выступил начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. «Эта „плодотворная дебютная идея“ является творческой переработкой ранее предложенной идеи выпуска Украиной „репарационных“ облигаций, обеспеченных исками Киева к Москве. Однако обе идеи в равной степени противоречат международному праву и являются замаскированными „сравнительно честными способами отъема“ замороженных российских резервов», — передает РИА Новости слова Осадчьего. По его мнению, на действия Запада поступит незамедлительный ответ от России. «Открытая и незамаскированная конфискация Россией активов, принадлежащих „недружественным“ нерезидентам», — предположил эксперт. Запад собирается выпустить долговые обязательства для Украины. Для этого планируется использовать активы России в качестве поддержки для погашения долга, передает RT. Предложение Запада по выпуску облигаций для поддержки Украины является замаскированной попыткой присвоить резервы России. С таким заявлением выступил начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. «Эта „плодотворная дебютная идея“ является творческой переработкой ранее предложенной идеи выпуска Украиной „репарационных“ облигаций, обеспеченных исками Киева к Москве. Однако обе идеи в равной степени противоречат международному праву и являются замаскированными „сравнительно честными способами отъема“ замороженных российских резервов», — передает РИА Новости слова Осадчьего. По его мнению, на действия Запада поступит незамедлительный ответ от России. «Открытая и незамаскированная конфискация Россией активов, принадлежащих „недружественным“ нерезидентам», — предположил эксперт. Запад собирается выпустить долговые обязательства для Украины. Для этого планируется использовать активы России в качестве поддержки для погашения долга, передает RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям