В Белом доме усомнились в необходимости интервью Карлсона с Путиным

08 февраля 2024 в 06:10 Размер текста - 17 +

Путин дал интервью американскому журналисту Фото: Владимир Андреев © URA.RU В администрации Соединенных Штатов усомнились в необходимости выхода интервью с президентом России Владимиром Путиным и американским журналистом Такером Карлсоном. Такое мнение высказал координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности США Джон Кирби «Я не думаю, что нам нужно еще одно интервью с Путиным», — ответил Кирби на вопрос журналистов по поводу того, беспокоится ли американская администрация из-за предстоящей публикации. Он также добавил, что не стоит заглядывать в будущее и думать об интервью, которого еще не случилось. Ранее сообщалось о прилете Карлсона в Москву. Позже появилось видео, где журналист направляется в сторону администрации президента. Он не стал отрицать, что хочет взять интервью у Путина, а также рассказал, что на родине ему это делать запретили. При этом визит в Россию популярной телезвезды из США Карлсона активно обсуждают во всем мире. Журналист пояснил, что он намерен раскрыть правду американцам о том, что «на самом деле происходит» в РФ и соседней с ней стране, передает «Царьград».

В администрации Соединенных Штатов усомнились в необходимости выхода интервью с президентом России Владимиром Путиным и американским журналистом Такером Карлсоном. Такое мнение высказал координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности США Джон Кирби «Я не думаю, что нам нужно еще одно интервью с Путиным», — ответил Кирби на вопрос журналистов по поводу того, беспокоится ли американская администрация из-за предстоящей публикации. Он также добавил, что не стоит заглядывать в будущее и думать об интервью, которого еще не случилось. Ранее сообщалось о прилете Карлсона в Москву. Позже появилось видео, где журналист направляется в сторону администрации президента. Он не стал отрицать, что хочет взять интервью у Путина, а также рассказал, что на родине ему это делать запретили. При этом визит в Россию популярной телезвезды из США Карлсона активно обсуждают во всем мире. Журналист пояснил, что он намерен раскрыть правду американцам о том, что «на самом деле происходит» в РФ и соседней с ней стране, передает «Царьград».