07 февраля 2024

В Белом доме усомнились в необходимости интервью Карлсона с Путиным

© Служба новостей «URA.RU»
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Путин дал интервью американскому журналисту Фото:

В администрации Соединенных Штатов усомнились в необходимости выхода интервью с президентом России Владимиром Путиным и американским журналистом Такером Карлсоном. Такое мнение высказал координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности США Джон Кирби

«Я не думаю, что нам нужно еще одно интервью с Путиным», — ответил Кирби на вопрос журналистов по поводу того, беспокоится ли американская администрация из-за предстоящей публикации. Он также добавил, что не стоит заглядывать в будущее и думать об интервью, которого еще не случилось.

Ранее сообщалось о прилете Карлсона в Москву. Позже появилось видео, где журналист направляется в сторону администрации президента. Он не стал отрицать, что хочет взять интервью у Путина, а также рассказал, что на родине ему это делать запретили. При этом визит в Россию популярной телезвезды из США Карлсона активно обсуждают во всем мире. Журналист пояснил, что он намерен раскрыть правду американцам о том, что «на самом деле происходит» в РФ и соседней с ней стране, передает «Царьград».

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В администрации Соединенных Штатов усомнились в необходимости выхода интервью с президентом России Владимиром Путиным и американским журналистом Такером Карлсоном. Такое мнение высказал координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности США Джон Кирби «Я не думаю, что нам нужно еще одно интервью с Путиным», — ответил Кирби на вопрос журналистов по поводу того, беспокоится ли американская администрация из-за предстоящей публикации. Он также добавил, что не стоит заглядывать в будущее и думать об интервью, которого еще не случилось. Ранее сообщалось о прилете Карлсона в Москву. Позже появилось видео, где журналист направляется в сторону администрации президента. Он не стал отрицать, что хочет взять интервью у Путина, а также рассказал, что на родине ему это делать запретили. При этом визит в Россию популярной телезвезды из США Карлсона активно обсуждают во всем мире. Журналист пояснил, что он намерен раскрыть правду американцам о том, что «на самом деле происходит» в РФ и соседней с ней стране, передает «Царьград».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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