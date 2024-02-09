Зеленский присвоил Залужному звание Героя Украины: главное о СВО к вечеру 9 февраля

Зеленский после увольнения Залужного вручил ему орден «Золотая звезда»

09 февраля 2024 в 21:17 Размер текста - 17 +

Зеленский после увольнения Залужного присвоил ему звание Героя Украины Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский после увольнения экс-главкома украинской армии Валерия Залужного вручил ему орден «Золотая звезда» и присвоил звание Героя Украины. URA.RU приводит главные новости о ходе спецоперации к вечеру 9 февраля. Зеленский сделал подарок бывшему главкому ВСУ Согласно указу, после смены руководства ВСУ Зеленский присвоил Залужному звание Героя Украины и вручил орден «Золотая звезда». Кроме того, этот же орден вручили главе ГУР Кириллу Буданову. ВС РФ ликвидировали пункты управления БПЛА армии Украины Российская армия за последние сутки насела удары на донецком направлении. В результате были уничтожены станции РЭБ, два пункта управления беспилотниками и два склада с вооружением ВСУ. Кроме того, ВС РФ заняли более выгодные позиции на этом направлении, передает «Пятый канал». Военнопленные РФ прибыли в Москву В ходе переговоров Киев вернул 100 российских военных, которые находились в плену. Их доставили в Москву 9 февраля для прохождения реабилитации и лечения. Армия России расширила зону ударов по ВСУ в районе Днепра ВС РФ расширили зону ударов по украинской армии на правом берегу Днепра. Также были поражены 17 населенных пунктов дислокации личного состава киевской армии. По словам губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, военных ВСУ атаковали на протяжении всей линии боевого соприкосновения. Российская армия достигла железнодорожной развязки в Авдеевке Вооруженные силы России достигли железнодорожной развязки, которая находится в центре Авдеевки. Кроме того, они находятся всего в 700 метрах от важного маршрута снабжения армии Киева. Корреспондент Bild Джулиан Репке заявил, что бои за Авдеевку похожи на операцию ВСУ по удержанию Мариуполя. Чиновники Запада предрекают, что ВСУ ждет тотальный крах в 2024 году Украинская армия без помощи Соединенных Штатов столкнется с обрушением фронта в течение нескольких месяцев. Западные чиновники отметил, что к марту ВСУ уже не смогут проводить такие контрнаступления, как были раньше. Кроме того, они не смогут противостоять натиску ВС РФ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент Украины Владимир Зеленский после увольнения экс-главкома украинской армии Валерия Залужного вручил ему орден «Золотая звезда» и присвоил звание Героя Украины. URA.RU приводит главные новости о ходе спецоперации к вечеру 9 февраля. Согласно указу, после смены руководства ВСУ Зеленский присвоил Залужному звание Героя Украины и вручил орден «Золотая звезда». Кроме того, этот же орден вручили главе ГУР Кириллу Буданову. Российская армия за последние сутки насела удары на донецком направлении. В результате были уничтожены станции РЭБ, два пункта управления беспилотниками и два склада с вооружением ВСУ. Кроме того, ВС РФ заняли более выгодные позиции на этом направлении, передает «Пятый канал». В ходе переговоров Киев вернул 100 российских военных, которые находились в плену. Их доставили в Москву 9 февраля для прохождения реабилитации и лечения. ВС РФ расширили зону ударов по украинской армии на правом берегу Днепра. Также были поражены 17 населенных пунктов дислокации личного состава киевской армии. По словам губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, военных ВСУ атаковали на протяжении всей линии боевого соприкосновения. Вооруженные силы России достигли железнодорожной развязки, которая находится в центре Авдеевки. Кроме того, они находятся всего в 700 метрах от важного маршрута снабжения армии Киева. Корреспондент Bild Джулиан Репке заявил, что бои за Авдеевку похожи на операцию ВСУ по удержанию Мариуполя. Украинская армия без помощи Соединенных Штатов столкнется с обрушением фронта в течение нескольких месяцев. Западные чиновники отметил, что к марту ВСУ уже не смогут проводить такие контрнаступления, как были раньше. Кроме того, они не смогут противостоять натиску ВС РФ.