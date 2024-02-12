В Курской области произошла вспышка кори

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Часть зараженных находится под пристальным наблюдением в инфекционной больнице, рассказал Андрей Белостоцкий Фото:

Очаг заболевания корью был выявлен в Курской области. Заразились 18 человек, которые не были привиты. Об этом рассказал замгубернатора региона Андрей Белостоцкий.

«Пациенты, в том числе дети, находятся под наблюдением на дому и в инфекционной больнице. К сожалению, [18 человек] привиты не были», — заявил Андрей Белостоцкий, его слова приводит сайт ГТРК «Курск». По его словам, власти области отрабатывают все очаги вспышек.

Он отметил, что заражение произошло среди членов религиозной общины. Еще были зафиксированы два завозных случая кори от солдат, которые прибыли из другого региона. Этот очаг был выявлен еще 6 февраля. Тогда заболели девять человек.

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Очаг заболевания корью был выявлен в Курской области. Заразились 18 человек, которые не были привиты. Об этом рассказал замгубернатора региона Андрей Белостоцкий. «Пациенты, в том числе дети, находятся под наблюдением на дому и в инфекционной больнице. К сожалению, [18 человек] привиты не были», — заявил Андрей Белостоцкий, его слова приводит сайт ГТРК «Курск». По его словам, власти области отрабатывают все очаги вспышек. Он отметил, что заражение произошло среди членов религиозной общины. Еще были зафиксированы два завозных случая кори от солдат, которые прибыли из другого региона. Этот очаг был выявлен еще 6 февраля. Тогда заболели девять человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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