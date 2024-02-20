Судна отвергают связь с Израилем из-за потопленного хуситами британского балкера

Из-за инцидента с потопленным хуситами британским балкером Rubymar многие суда пытаются избежать ассоциации с Израилем. Об этом стало известно из данных трекера Marinetraffic.
«После того, как хуситы затопили британский балкер Rubymar с регистрацией Белиза, многие танкеры и балкеры начали помечать отсутствие связи с Израилем», — сообщается на портале. Отмечается, что несколько танкеров и балкеров в электронной системе идентификации начали изменять государственную принадлежность, чтобы избежать подобных инцидентов. Кроме того, китайские и российские сухогрузы и танкеры продолжают без проблем проходить через Аденский залив и Красное море.
Кризис в Красном море, вызванный военной операцией Израиля в секторе Газа, продолжает усиливаться. Хуситы продолжают атаковать суда стран, поддерживающих Израиль. Недавно представитель йеменского движения, бригадный генерал Яхья Сарие объявил об успешной атаке на британский корабль Rubymar с применением противокорабельных ракет.
Российский корабль прошел через Аденский залив
Фото: скриншот данных Marinetraffic
Корабль из Китая сигнализирует о том, что он не принадлежит Израилю
Фото: скриншот данных Marinetraffic
Корабль показывает отсутствие принадлежности к Израилю
Из-за инцидента с потопленным хуситами британским балкером Rubymar многие суда пытаются избежать ассоциации с Израилем. Об этом стало известно из данных трекера Marinetraffic. «После того, как хуситы затопили британский балкер Rubymar с регистрацией Белиза, многие танкеры и балкеры начали помечать отсутствие связи с Израилем», — сообщается на портале. Отмечается, что несколько танкеров и балкеров в электронной системе идентификации начали изменять государственную принадлежность, чтобы избежать подобных инцидентов. Кроме того, китайские и российские сухогрузы и танкеры продолжают без проблем проходить через Аденский залив и Красное море. Кризис в Красном море, вызванный военной операцией Израиля в секторе Газа, продолжает усиливаться. Хуситы продолжают атаковать суда стран, поддерживающих Израиль. Недавно представитель йеменского движения, бригадный генерал Яхья Сарие объявил об успешной атаке на британский корабль Rubymar с применением противокорабельных ракет.