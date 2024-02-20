Судна отвергают связь с Израилем из-за потопленного хуситами британского балкера

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Сухогрузы и танкеры открещиваются от связи с Израилем Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Из-за инцидента с потопленным хуситами британским балкером Rubymar многие суда пытаются избежать ассоциации с Израилем. Об этом стало известно из данных трекера Marinetraffic.

«После того, как хуситы затопили британский балкер Rubymar с регистрацией Белиза, многие танкеры и балкеры начали помечать отсутствие связи с Израилем», — сообщается на портале. Отмечается, что несколько танкеров и балкеров в электронной системе идентификации начали изменять государственную принадлежность, чтобы избежать подобных инцидентов. Кроме того, китайские и российские сухогрузы и танкеры продолжают без проблем проходить через Аденский залив и Красное море.

Кризис в Красном море, вызванный военной операцией Израиля в секторе Газа, продолжает усиливаться. Хуситы продолжают атаковать суда стран, поддерживающих Израиль. Недавно представитель йеменского движения, бригадный генерал Яхья Сарие объявил об успешной атаке на британский корабль Rubymar с применением противокорабельных ракет.

Российский корабль прошел через Аденский залив
Российский корабль прошел через Аденский залив
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Корабль из Китая сигнализирует о том, что он не принадлежит Израилю
Корабль из Китая сигнализирует о том, что он не принадлежит Израилю
Фото:
Корабль показывает отсутствие принадлежности к Израилю
Корабль показывает отсутствие принадлежности к Израилю
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Из-за инцидента с потопленным хуситами британским балкером Rubymar многие суда пытаются избежать ассоциации с Израилем. Об этом стало известно из данных трекера Marinetraffic. «После того, как хуситы затопили британский балкер Rubymar с регистрацией Белиза, многие танкеры и балкеры начали помечать отсутствие связи с Израилем», — сообщается на портале. Отмечается, что несколько танкеров и балкеров в электронной системе идентификации начали изменять государственную принадлежность, чтобы избежать подобных инцидентов. Кроме того, китайские и российские сухогрузы и танкеры продолжают без проблем проходить через Аденский залив и Красное море. Кризис в Красном море, вызванный военной операцией Израиля в секторе Газа, продолжает усиливаться. Хуситы продолжают атаковать суда стран, поддерживающих Израиль. Недавно представитель йеменского движения, бригадный генерал Яхья Сарие объявил об успешной атаке на британский корабль Rubymar с применением противокорабельных ракет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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