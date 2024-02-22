Командир «Спартак»: бойцы ВДВ выбивают ВСУ с рубежей на запорожском направлении

22 февраля 2024 в 09:38 Размер текста - 17 +

Танкисты могут атаковать ВСУ на расстоянии до 10 километров, отмечает командир экипажа «Спартак» Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские десантники выбивают украинские войска на запорожском направлении. Об этом рассказал командир танкового экипажа с позывным «Спартак». «Мы потихонечку выбиваем противника с рубежей, на которых он находился», — рассказал «Спартак» в разговоре с РИА Новости, предполагая запорожское направление фронта. Также командир добавил, что в данный момент на этом фронтовом участке складывается спокойная обстановка, контролируемая российскими солдатами. Однако он подчеркнул, что бывают и сложные ситуации. Разведка обычно проводится при помощи беспилотников. Далее, на огневые позиции выдвигаются танковые экипажи, которые ведут огонь по противнику на расстоянии до десяти километров. На запорожском направлении экипаж Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ работают на переднем крае, уточняли ранее в Минобороны РФ. На других направлениях фронтовых участков ВС РФ также стараются держать ситуацию под контролем, успешно уничтожая опорные украинские пункты, отмечали в российском военном ведомстве.

Российские десантники выбивают украинские войска на запорожском направлении. Об этом рассказал командир танкового экипажа с позывным «Спартак». «Мы потихонечку выбиваем противника с рубежей, на которых он находился», — рассказал «Спартак» в разговоре с РИА Новости, предполагая запорожское направление фронта. Также командир добавил, что в данный момент на этом фронтовом участке складывается спокойная обстановка, контролируемая российскими солдатами. Однако он подчеркнул, что бывают и сложные ситуации. Разведка обычно проводится при помощи беспилотников. Далее, на огневые позиции выдвигаются танковые экипажи, которые ведут огонь по противнику на расстоянии до десяти километров. На запорожском направлении экипаж Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ работают на переднем крае, уточняли ранее в Минобороны РФ. На других направлениях фронтовых участков ВС РФ также стараются держать ситуацию под контролем, успешно уничтожая опорные украинские пункты, отмечали в российском военном ведомстве.