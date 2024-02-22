Путин сделал заявление о детской смертности в РФ

В России наблюдается исторически низкий уровень смертности среди детей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Татарстана Рустамом Миннихановым.
«У нас исторически низкий уровень детской смертности, а в Татарстане ниже, чем по стране в целом. Это здорово. Это хороший результат», — сказал Путин на встрече с Миннихановым. Трансляция мероприятия велась на телеканале «Россия 24». Президент выразил особую благодарность главе Татарстана в связи с достигнутыми показателями.
Кроме того, Путин дал старт работе новых медицинских учреждений в Казани — перинатального центра и хосписа для взрослых пациентов. «Хочу пожелать успехов в вашей благороднейшей работе. Поздравляю вас с этим событием и желаю вам всего доброго», — заявил он.
Впервые о рекордном снижении уровня детской смертности Путин заявил в ноябре 2023 года. Тогда он отметил, что за последние 10 лет России удалось снизить уровень смертности среди детей от 0 до 17 лет более чем в два раза. Тогда же было отмечено снижение уровня младенческой смертности.
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