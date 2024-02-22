Путин сделал заявление о детской смертности в РФ

Путин заявил об исторически низком уровне детской смертности
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Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Египта Абдул-Фаттахом Халилом Ас-Сиси, путин владимир, топ
Владимир Путин поблагодарил главу Татарстана за низкий показатель деткой смертности Фото:

В России наблюдается исторически низкий уровень смертности среди детей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Татарстана Рустамом Миннихановым.

«У нас исторически низкий уровень детской смертности, а в Татарстане ниже, чем по стране в целом. Это здорово. Это хороший результат», — сказал Путин на встрече с Миннихановым. Трансляция мероприятия велась на телеканале «Россия 24». Президент выразил особую благодарность главе Татарстана в связи с достигнутыми показателями.

Кроме того, Путин дал старт работе новых медицинских учреждений в Казани — перинатального центра и хосписа для взрослых пациентов. «Хочу пожелать успехов в вашей благороднейшей работе. Поздравляю вас с этим событием и желаю вам всего доброго», — заявил он.

Впервые о рекордном снижении уровня детской смертности Путин заявил в ноябре 2023 года. Тогда он отметил, что за последние 10 лет России удалось снизить уровень смертности среди детей от 0 до 17 лет более чем в два раза. Тогда же было отмечено снижение уровня младенческой смертности.

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В России наблюдается исторически низкий уровень смертности среди детей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Татарстана Рустамом Миннихановым. «У нас исторически низкий уровень детской смертности, а в Татарстане ниже, чем по стране в целом. Это здорово. Это хороший результат», — сказал Путин на встрече с Миннихановым. Трансляция мероприятия велась на телеканале «Россия 24». Президент выразил особую благодарность главе Татарстана в связи с достигнутыми показателями. Кроме того, Путин дал старт работе новых медицинских учреждений в Казани — перинатального центра и хосписа для взрослых пациентов. «Хочу пожелать успехов в вашей благороднейшей работе. Поздравляю вас с этим событием и желаю вам всего доброго», — заявил он. Впервые о рекордном снижении уровня детской смертности Путин заявил в ноябре 2023 года. Тогда он отметил, что за последние 10 лет России удалось снизить уровень смертности среди детей от 0 до 17 лет более чем в два раза. Тогда же было отмечено снижение уровня младенческой смертности.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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