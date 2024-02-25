Baza: пассажиры самолета отбили у полиции выпившего участника СВО

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Полицейским не дали ссадить с рейса нетрезвого пассажира Фото:

Пассажиры самолета из Москвы в Якутск не дали полицейским ссадить с рейса подвыпившего участника СВО, который летел в отпуск. Стражей порядка вызвали стюарды, поскольку мужчина нецензурно выражался, пишет Baza.

Инцидент произошел 24 февраля. Видео с кадрами из самолета есть в распоряжении Baza. По данным издания, у бортпроводников самолета компании S7, следовавшего из Москвы в Якутск, случился конфликт с военнослужащим. «Стюарды вызвали полицейских. По их словам, мужчина был пьян и ругался матом», — сообщает Baza.

Однако ссадить нетрезвого гражданина с рейса не удалось. Часть пассажиров вступилась за мужчину, мотивируя это тем, что он едет в отпуск с СВО. «Мы за него ручаемся», — заявили они.

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Пассажиры самолета из Москвы в Якутск не дали полицейским ссадить с рейса подвыпившего участника СВО, который летел в отпуск. Стражей порядка вызвали стюарды, поскольку мужчина нецензурно выражался, пишет Baza. Инцидент произошел 24 февраля. Видео с кадрами из самолета есть в распоряжении Baza. По данным издания, у бортпроводников самолета компании S7, следовавшего из Москвы в Якутск, случился конфликт с военнослужащим. «Стюарды вызвали полицейских. По их словам, мужчина был пьян и ругался матом», — сообщает Baza. Однако ссадить нетрезвого гражданина с рейса не удалось. Часть пассажиров вступилась за мужчину, мотивируя это тем, что он едет в отпуск с СВО. «Мы за него ручаемся», — заявили они.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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