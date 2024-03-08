Умер создатель одной из самых известных серий комиксов Dragon Ball

В Японии умер художник Акира Торияма в возрасте 68 лет. Он создал знаменитую серию комиксов Dragon ball. Об этом рассказала продюсерская компания Bird Studio.
«Это является прискорбным, так как было много проектов, к которым Торияма питал страсть, и много вещей, которые он хотел закончить», — сказано в сообщении. Его приводит японский журнал манги Weekly Shonen Jump.
Что такое Dragon ball
Dragon ball еще называют «Жемчуг дракона». По ней снято три аниме-сериала, около 20 фильмов и сделано множество видеоигр. Полнометражный фильм вышел в 2009 году.
К 2007 году было продано более 150 миллионов копий манги (японские комиксы — прим. URA.RU). Она стала самой популярной в США и Японии. Также произведение является одной из лучших манг всех времен, согласно опросу минкульта Японии. Ее сюжет оказал большое влияние на «Наруто» и One Piece. Сама манга вышла в 1984 году.
Сюжет манги прост. Мальчик по имени Сон Гоку отправляется с друзьями на поиски семи драконьих жемчужин.
Смерть Ториямы
Автор Dragon ball скончался 1 марта. Об этом стало известно только сегодня. Причина смерти — острая субдуральная гематома. В Bird Studio рассказали, что похороны прошли в присутствии только членов его семьи и очень малого количества родственников.
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