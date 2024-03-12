В Кремле нашли способ борьбы с русофобией на Западе

Для противодействия западной русофобии во время президентских выборов в России, нужно быть стойкими и ориентироваться на интересы страны. Об этом в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы вряд ли сможем остановить проявление недружественности со стороны стран, проявляющих русофобию. Для нас это не новость. Было понятно, что по мере приближения выборов будут усиливаться попытки подвергнуть сомнениям легитимность нашего избирательного процесса, особенно в новых регионах. Просто нужно проявлять последовательность, стойкость, ориентироваться на наши интересы и волю наших избирателей», — заявил Песков.
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