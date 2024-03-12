В Кремле нашли способ борьбы с русофобией на Западе

Песков: России нужно проявить стойкость в ответ на западную русофобию
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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет, топ
Россия должна ориентироваться на свои интересы, заявил Дмитрий Песков Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Для противодействия западной русофобии во время президентских выборов в России, нужно быть стойкими и ориентироваться на интересы страны. Об этом в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы вряд ли сможем остановить проявление недружественности со стороны стран, проявляющих русофобию. Для нас это не новость. Было понятно, что по мере приближения выборов будут усиливаться попытки подвергнуть сомнениям легитимность нашего избирательного процесса, особенно в новых регионах. Просто нужно проявлять последовательность, стойкость, ориентироваться на наши интересы и волю наших избирателей», — заявил Песков.

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Для противодействия западной русофобии во время президентских выборов в России, нужно быть стойкими и ориентироваться на интересы страны. Об этом в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Мы вряд ли сможем остановить проявление недружественности со стороны стран, проявляющих русофобию. Для нас это не новость. Было понятно, что по мере приближения выборов будут усиливаться попытки подвергнуть сомнениям легитимность нашего избирательного процесса, особенно в новых регионах. Просто нужно проявлять последовательность, стойкость, ориентироваться на наши интересы и волю наших избирателей», — заявил Песков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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