Армия и оружие Российский военный в одиночку спас батальон Военный Насыров рассказал, что спас целый батальон через спутник 19 марта 2024 в 13:25 Размер текста - 17 + Джабраил Насыров во время обстрела развернул спутниковый комплект связи и в итоге смог связаться с сослуживцами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российский военный Джабраил Насыров в одиночку спас батальон, используя спутниковый комплект связи. С его помощью удалось запросить поддержку и подавить украинские силы. «Мы запросили поддержку и подавили противника. Поэтому удалось избежать жертв с нашей стороны», — рассказал военнослужащий в цикле «Герои спецоперации Z», который опубликовал telegram-канал Минобороны РФ. По его словам, боевые действия происходили в новой позиции во время передислокации. Там Насыров развернул спутниковый комплект связи и в итоге смог связаться с сослуживцами. Отмечается, что военный окончил факультет специальной связи в Санкт-Петербургском университете телекоммуникаций. Ему помогли знания, полученные в образовательном учреждении, заключили в публикации. Насырова наградили медалью Жукова и медалью «За воинскую доблесть» II степени. В декабре 2023 года президент РФ Владимир Путин накануне Дня Героев Отечества наградил военных медалями «Золотая звезда». Также им было присвоено звание Героев России. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Российский военный Джабраил Насыров в одиночку спас батальон, используя спутниковый комплект связи. С его помощью удалось запросить поддержку и подавить украинские силы. «Мы запросили поддержку и подавили противника. Поэтому удалось избежать жертв с нашей стороны», — рассказал военнослужащий в цикле «Герои спецоперации Z», который опубликовал telegram-канал Минобороны РФ. По его словам, боевые действия происходили в новой позиции во время передислокации. Там Насыров развернул спутниковый комплект связи и в итоге смог связаться с сослуживцами. Отмечается, что военный окончил факультет специальной связи в Санкт-Петербургском университете телекоммуникаций. Ему помогли знания, полученные в образовательном учреждении, заключили в публикации. Насырова наградили медалью Жукова и медалью «За воинскую доблесть» II степени. В декабре 2023 года президент РФ Владимир Путин накануне Дня Героев Отечества наградил военных медалями «Золотая звезда». Также им было присвоено звание Героев России. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям