Российский военный в одиночку спас батальон

Военный Насыров рассказал, что спас целый батальон через спутник
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Джабраил Насыров во время обстрела развернул спутниковый комплект связи и в итоге смог связаться с сослуживцами Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российский военный Джабраил Насыров в одиночку спас батальон, используя спутниковый комплект связи. С его помощью удалось запросить поддержку и подавить украинские силы.

«Мы запросили поддержку и подавили противника. Поэтому удалось избежать жертв с нашей стороны», — рассказал военнослужащий в цикле «Герои спецоперации Z», который опубликовал telegram-канал Минобороны РФ. По его словам, боевые действия происходили в новой позиции во время передислокации. Там Насыров развернул спутниковый комплект связи и в итоге смог связаться с сослуживцами.

Отмечается, что военный окончил факультет специальной связи в Санкт-Петербургском университете телекоммуникаций. Ему помогли знания, полученные в образовательном учреждении, заключили в публикации.

Насырова наградили медалью Жукова и медалью «За воинскую доблесть» II степени. В декабре 2023 года президент РФ Владимир Путин накануне Дня Героев Отечества наградил военных медалями «Золотая звезда». Также им было присвоено звание Героев России.

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Российский военный Джабраил Насыров в одиночку спас батальон, используя спутниковый комплект связи. С его помощью удалось запросить поддержку и подавить украинские силы. «Мы запросили поддержку и подавили противника. Поэтому удалось избежать жертв с нашей стороны», — рассказал военнослужащий в цикле «Герои спецоперации Z», который опубликовал telegram-канал Минобороны РФ. По его словам, боевые действия происходили в новой позиции во время передислокации. Там Насыров развернул спутниковый комплект связи и в итоге смог связаться с сослуживцами. Отмечается, что военный окончил факультет специальной связи в Санкт-Петербургском университете телекоммуникаций. Ему помогли знания, полученные в образовательном учреждении, заключили в публикации. Насырова наградили медалью Жукова и медалью «За воинскую доблесть» II степени. В декабре 2023 года президент РФ Владимир Путин накануне Дня Героев Отечества наградил военных медалями «Золотая звезда». Также им было присвоено звание Героев России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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