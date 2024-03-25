Сданной за выходные крови в Москве и области хватит на всю Россию на полгода

25 марта 2024 в 09:40 Размер текста - 17 +

В ФМБА сообщили, что запасы крови будут распределены по необходимости по всей РФ Фото: Анна Майорова © URA.RU Запасы крови, собранные за выходные, позволят удовлетворить потребности всех пациентов медицинских учреждений РФ в течение четырех-шести месяцев. Об этом сообщили в Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА). «Запасы крови теперь позволят обеспечивать всех пациентов медицинских учреждений России в течение четырех-шести месяцев», — сообщили в ФМБА, передает «Коммерсант». Там отметили, что пополненные за счет добровольных доноров запасы крови и ее компонентов будут использованы исключительно по необходимости для перераспределения не только между медицинскими учреждениями в Москве, но также между различными регионами РФ. Ранее в минздраве Московской области сообщили, что в подмосковные центры крови 24 марта пришли более 800 доноров, передает телеканал 360. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил доноров, которые сдают кровь для пострадавших после террористической атаки на «Крокус Сити Холл». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Запасы крови, собранные за выходные, позволят удовлетворить потребности всех пациентов медицинских учреждений РФ в течение четырех-шести месяцев. Об этом сообщили в Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА). «Запасы крови теперь позволят обеспечивать всех пациентов медицинских учреждений России в течение четырех-шести месяцев», — сообщили в ФМБА, передает «Коммерсант». Там отметили, что пополненные за счет добровольных доноров запасы крови и ее компонентов будут использованы исключительно по необходимости для перераспределения не только между медицинскими учреждениями в Москве, но также между различными регионами РФ. Ранее в минздраве Московской области сообщили, что в подмосковные центры крови 24 марта пришли более 800 доноров, передает телеканал 360. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил доноров, которые сдают кровь для пострадавших после террористической атаки на «Крокус Сити Холл».