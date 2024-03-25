ЕС прекратил сотрудничество с Россией после теракта в «Крокусе»

25 марта 2024 в 16:30 Размер текста - 17 +

На фоне теракта в «Крокусе» ЕС прекратил сотрудничать с Россией в сфере безопасности Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Евросоюз приостановил сотрудничество с Россией в сфере безопасности на фоне теракта в «Крокус Сити Холл» 22 марта. Об этом сообщил представитель союза по борьбе с терроризмом. «Евросоюз остановил сотрудничество с Россией по безопасности», — передает РИА Новости слова представителя. Уточняется, что несмотря на прекращение сотрудничества, ЕС не исключает его возобновления. Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта. Трагедия унесла жизни 137 человек, среди которых были дети, пишет деловое издание «Взгляд». Также более 180 граждан пострадали. Недавно стало известно, что четырех обвиняемых задержали и арестовали до 22 мая, сообщает «Царьград». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что борьба с терроризмом требует международного сотрудничества, которое сейчас никак не проявляется. Пресс-атташе связал это с обостренной политической ситуацией, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Евросоюз приостановил сотрудничество с Россией в сфере безопасности на фоне теракта в «Крокус Сити Холл» 22 марта. Об этом сообщил представитель союза по борьбе с терроризмом. «Евросоюз остановил сотрудничество с Россией по безопасности», — передает РИА Новости слова представителя. Уточняется, что несмотря на прекращение сотрудничества, ЕС не исключает его возобновления. Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта. Трагедия унесла жизни 137 человек, среди которых были дети, пишет деловое издание «Взгляд». Также более 180 граждан пострадали. Недавно стало известно, что четырех обвиняемых задержали и арестовали до 22 мая, сообщает «Царьград». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что борьба с терроризмом требует международного сотрудничества, которое сейчас никак не проявляется. Пресс-атташе связал это с обостренной политической ситуацией, передает RT.