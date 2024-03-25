ЕС прекратил сотрудничество с Россией после теракта в «Крокусе»

Евросоюз приостановил сотрудничество с Россией в сфере безопасности на фоне теракта в «Крокус Сити Холл» 22 марта. Об этом сообщил представитель союза по борьбе с терроризмом.
«Евросоюз остановил сотрудничество с Россией по безопасности», — передает РИА Новости слова представителя. Уточняется, что несмотря на прекращение сотрудничества, ЕС не исключает его возобновления.
Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта. Трагедия унесла жизни 137 человек, среди которых были дети, пишет деловое издание «Взгляд». Также более 180 граждан пострадали. Недавно стало известно, что четырех обвиняемых задержали и арестовали до 22 мая, сообщает «Царьград».
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что борьба с терроризмом требует международного сотрудничества, которое сейчас никак не проявляется. Пресс-атташе связал это с обостренной политической ситуацией, передает RT.
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