ЕС прекратил сотрудничество с Россией после теракта в «Крокусе»

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Crocus city holl. Билборды. Возложение цветов. Москва, крокус сити холл
На фоне теракта в «Крокусе» ЕС прекратил сотрудничать с Россией в сфере безопасности Фото:
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Евросоюз приостановил сотрудничество с Россией в сфере безопасности на фоне теракта в «Крокус Сити Холл» 22 марта. Об этом сообщил представитель союза по борьбе с терроризмом.

«Евросоюз остановил сотрудничество с Россией по безопасности», — передает РИА Новости слова представителя. Уточняется, что несмотря на прекращение сотрудничества, ЕС не исключает его возобновления.

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта. Трагедия унесла жизни 137 человек, среди которых были дети, пишет деловое издание «Взгляд». Также более 180 граждан пострадали. Недавно стало известно, что четырех обвиняемых задержали и арестовали до 22 мая, сообщает «Царьград».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что борьба с терроризмом требует международного сотрудничества, которое сейчас никак не проявляется. Пресс-атташе связал это с обостренной политической ситуацией, передает RT.

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Евросоюз приостановил сотрудничество с Россией в сфере безопасности на фоне теракта в «Крокус Сити Холл» 22 марта. Об этом сообщил представитель союза по борьбе с терроризмом. «Евросоюз остановил сотрудничество с Россией по безопасности», — передает РИА Новости слова представителя. Уточняется, что несмотря на прекращение сотрудничества, ЕС не исключает его возобновления. Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта. Трагедия унесла жизни 137 человек, среди которых были дети, пишет деловое издание «Взгляд». Также более 180 граждан пострадали. Недавно стало известно, что четырех обвиняемых задержали и арестовали до 22 мая, сообщает «Царьград». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что борьба с терроризмом требует международного сотрудничества, которое сейчас никак не проявляется. Пресс-атташе связал это с обостренной политической ситуацией, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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