Происшествия Криминал Shot: мужчина с ножом ворвался в компьютерный клуб в Подмосковье, есть раненые. Видео 26 марта 2024 в 10:45 Размер текста - 17 + Неизвестный в Подмосковье с ножом ворвался в здание компьютерного клуба, успев ранить троих Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Подмосковье неизвестный ворвался в компьютерный клуб с ножом. Он ранил троих. Об этом сообщает Shot. «Мужчина с ножом ворвался в компьютерный клуб в подмосковном Фрязино. По словам очевидцев, он ранил троих», — передают авторы канала. Инцидент произошел вечером 25 числа. Мужчина успел ранить троих, прежде чем его задержали. В настоящий момент с ним работают полицейские. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Подмосковье неизвестный ворвался в компьютерный клуб с ножом. Он ранил троих. Об этом сообщает Shot. «Мужчина с ножом ворвался в компьютерный клуб в подмосковном Фрязино. По словам очевидцев, он ранил троих», — передают авторы канала. Инцидент произошел вечером 25 числа. Мужчина успел ранить троих, прежде чем его задержали. В настоящий момент с ним работают полицейские. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям