Неизвестный в Подмосковье с ножом ворвался в здание компьютерного клуба, успев ранить троих
В Подмосковье неизвестный ворвался в компьютерный клуб с ножом. Он ранил троих. Об этом сообщает Shot.
«Мужчина с ножом ворвался в компьютерный клуб в подмосковном Фрязино. По словам очевидцев, он ранил троих», — передают авторы канала. Инцидент произошел вечером 25 числа. Мужчина успел ранить троих, прежде чем его задержали. В настоящий момент с ним работают полицейские.
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