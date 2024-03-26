Shot: мужчина с ножом ворвался в компьютерный клуб в Подмосковье, есть раненые. Видео

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Неизвестный в Подмосковье с ножом ворвался в здание компьютерного клуба, успев ранить троих Фото:

В Подмосковье неизвестный ворвался в компьютерный клуб с ножом. Он ранил троих. Об этом сообщает Shot.

«Мужчина с ножом ворвался в компьютерный клуб в подмосковном Фрязино. По словам очевидцев, он ранил троих», — передают авторы канала. Инцидент произошел вечером 25 числа. Мужчина успел ранить троих, прежде чем его задержали. В настоящий момент с ним работают полицейские.

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В Подмосковье неизвестный ворвался в компьютерный клуб с ножом. Он ранил троих. Об этом сообщает Shot. «Мужчина с ножом ворвался в компьютерный клуб в подмосковном Фрязино. По словам очевидцев, он ранил троих», — передают авторы канала. Инцидент произошел вечером 25 числа. Мужчина успел ранить троих, прежде чем его задержали. В настоящий момент с ним работают полицейские.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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