Минобороны РФ: ВС РФ улучшили положение на трех направлениях

26 марта 2024 в 15:30 Размер текста - 17 +

Потери ВСУ суммарно на всех трех направлениях составляют около 500 военнослужащих Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВС РФ улучшили положение на донецком, купянском и херсонском направлениях. Об этом заявили в Минобороны РФ. «На донецком направлении подразделения „Южной“ группировки войск заняли более выгодные рубежи… На купянском направлении „Западная“ группировка войск улучшила положение по переднему краю… На херсонском направлении группировка войск „Днепр“ улучшила положение по переднему краю», — заявляется в ведомстве. Потери ВСУ суммарно на всех трех направлениях составляют около 500 военнослужащих. На донецком направлении потери ВСУ составляют свыше 425 военных и две бронемашины. На купянском направлении ВСУ потеряли до 20 бойцов. И на херсонском ВС РФ уничтожили до 50 военных и гаубицу М777. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ВС РФ улучшили положение на донецком, купянском и херсонском направлениях. Об этом заявили в Минобороны РФ. «На донецком направлении подразделения „Южной“ группировки войск заняли более выгодные рубежи… На купянском направлении „Западная“ группировка войск улучшила положение по переднему краю… На херсонском направлении группировка войск „Днепр“ улучшила положение по переднему краю», — заявляется в ведомстве. Потери ВСУ суммарно на всех трех направлениях составляют около 500 военнослужащих. На донецком направлении потери ВСУ составляют свыше 425 военных и две бронемашины. На купянском направлении ВСУ потеряли до 20 бойцов. И на херсонском ВС РФ уничтожили до 50 военных и гаубицу М777.