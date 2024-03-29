Что случится с ценами после введения налога на иностранные товары

В России подорожают товары после введения налога на иностранную продукцию, которую граждане покупают через маркетплейсы. Об этом в диалоге с URA.RU рассказал директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович.
Представитель Евразийского экономического союза сообщил, что заказы граждан РФ из-за границы через маркетплейсы перестанут подпадать под беспошлинный порог. Они будут облагаться ввозными сборами вне зависимости от суммы покупки. Произойдет это после вступления в силу поправок в таможенное законодательство РФ.
«Любое увеличение пошлины (введение налога на продукцию из-за границы, которую граждане покупают через маркетплейсы) ведет к увеличению конечной стоимости этой продукции даже на прилавках обычных магазинов. В первую очередь это сделают производители и операторы, которые находятся в слабой зоне конкуренции. Если это высококонкурентный товар, там сложнее поднимать цены. Это некритично, но однозначно они повысятся. Для среднедоходного будет заметно, но не критично. А вот для низкодоходного это будет проблема», — объяснил Георгий Остапкович.
Собеседник агентства отметил, что рост может коснуться и цен на отечественные товары. «Прямого влияния на рост цен российских продуктов быть не должно. Но может быть косвенный удар на первом этапе. Если что-то дорожает в стороне, продавцы внутреннего рынка могут тоже поднять цены», — предупредил он.
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