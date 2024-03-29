Что случится с ценами после введения налога на иностранные товары

Экономист Остапкович: товары станут дороже из-за налога на иностранную продукцию

30 марта 2024 в 03:03 Размер текста - 17 +

Цены в российских магазинах вырастут на фоне введения налога на товары иностранных интернет-магазинов, отметил Георгий Остапкович Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В России подорожают товары после введения налога на иностранную продукцию, которую граждане покупают через маркетплейсы. Об этом в диалоге с URA.RU рассказал директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович. Представитель Евразийского экономического союза сообщил, что заказы граждан РФ из-за границы через маркетплейсы перестанут подпадать под беспошлинный порог. Они будут облагаться ввозными сборами вне зависимости от суммы покупки. Произойдет это после вступления в силу поправок в таможенное законодательство РФ. «Любое увеличение пошлины (введение налога на продукцию из-за границы, которую граждане покупают через маркетплейсы) ведет к увеличению конечной стоимости этой продукции даже на прилавках обычных магазинов. В первую очередь это сделают производители и операторы, которые находятся в слабой зоне конкуренции. Если это высококонкурентный товар, там сложнее поднимать цены. Это некритично, но однозначно они повысятся. Для среднедоходного будет заметно, но не критично. А вот для низкодоходного это будет проблема», — объяснил Георгий Остапкович. Собеседник агентства отметил, что рост может коснуться и цен на отечественные товары. «Прямого влияния на рост цен российских продуктов быть не должно. Но может быть косвенный удар на первом этапе. Если что-то дорожает в стороне, продавцы внутреннего рынка могут тоже поднять цены», — предупредил он. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России подорожают товары после введения налога на иностранную продукцию, которую граждане покупают через маркетплейсы. Об этом в диалоге с URA.RU рассказал директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович. Представитель Евразийского экономического союза сообщил, что заказы граждан РФ из-за границы через маркетплейсы перестанут подпадать под беспошлинный порог. Они будут облагаться ввозными сборами вне зависимости от суммы покупки. Произойдет это после вступления в силу поправок в таможенное законодательство РФ. «Любое увеличение пошлины (введение налога на продукцию из-за границы, которую граждане покупают через маркетплейсы) ведет к увеличению конечной стоимости этой продукции даже на прилавках обычных магазинов. В первую очередь это сделают производители и операторы, которые находятся в слабой зоне конкуренции. Если это высококонкурентный товар, там сложнее поднимать цены. Это некритично, но однозначно они повысятся. Для среднедоходного будет заметно, но не критично. А вот для низкодоходного это будет проблема», — объяснил Георгий Остапкович. Собеседник агентства отметил, что рост может коснуться и цен на отечественные товары. «Прямого влияния на рост цен российских продуктов быть не должно. Но может быть косвенный удар на первом этапе. Если что-то дорожает в стороне, продавцы внутреннего рынка могут тоже поднять цены», — предупредил он.