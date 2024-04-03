Мишустин объяснил, как правительство решает проблемы с ЖКХ

В РФ действует пятилетняя программа по обновлению ЖКХ. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе ежегодного отчета о работе правительства перед Госдумой.
«Запущена пятилетняя программа по обновлению ЖКХ, в рамках которой приступили к реализации порядка 1000 мероприятий», — заявил Мишустин. URA.RU ведет прямую трансляцию его выступления на сайте и в соцсети Вконтакте.
Мишустин отметил, что коммунальная инфраструктура требует модернизации. По его словам, около 800 объектов были отремонтированы с помощью льготных займов из Фонда национального благосостояния (ФНБ).
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