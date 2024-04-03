Мишустин объяснил, как правительство решает проблемы с ЖКХ

Мишустин: в РФ запущена пятилетняя программа по обновлению ЖКХ
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ЖКХ. Аварийная. Теплотрасса. Челябинск, аварийная служба, водопровод, теплотрасса, жкх, ремонт
Михаил Мишустин сообщил, что около 800 объектов в РФ были отремонтированы с помощью займов из ФНБ Фото:

В РФ действует пятилетняя программа по обновлению ЖКХ. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе ежегодного отчета о работе правительства перед Госдумой.

«Запущена пятилетняя программа по обновлению ЖКХ, в рамках которой приступили к реализации порядка 1000 мероприятий», — заявил Мишустин. URA.RU ведет прямую трансляцию его выступления на сайте и в соцсети Вконтакте.

Мишустин отметил, что коммунальная инфраструктура требует модернизации. По его словам, около 800 объектов были отремонтированы с помощью льготных займов из Фонда национального благосостояния (ФНБ).

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В РФ действует пятилетняя программа по обновлению ЖКХ. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе ежегодного отчета о работе правительства перед Госдумой. «Запущена пятилетняя программа по обновлению ЖКХ, в рамках которой приступили к реализации порядка 1000 мероприятий», — заявил Мишустин. URA.RU ведет прямую трансляцию его выступления на сайте и в соцсети Вконтакте. Мишустин отметил, что коммунальная инфраструктура требует модернизации. По его словам, около 800 объектов были отремонтированы с помощью льготных займов из Фонда национального благосостояния (ФНБ).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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