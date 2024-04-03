Мишустин объяснил, как правительство решает проблемы с ЖКХ

Мишустин: в РФ запущена пятилетняя программа по обновлению ЖКХ

03 апреля 2024 в 14:52 Размер текста - 17 +

Михаил Мишустин сообщил, что около 800 объектов в РФ были отремонтированы с помощью займов из ФНБ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В РФ действует пятилетняя программа по обновлению ЖКХ. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе ежегодного отчета о работе правительства перед Госдумой. «Запущена пятилетняя программа по обновлению ЖКХ, в рамках которой приступили к реализации порядка 1000 мероприятий», — заявил Мишустин. URA.RU ведет прямую трансляцию его выступления на сайте и в соцсети Вконтакте. Мишустин отметил, что коммунальная инфраструктура требует модернизации. По его словам, около 800 объектов были отремонтированы с помощью льготных займов из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В РФ действует пятилетняя программа по обновлению ЖКХ. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе ежегодного отчета о работе правительства перед Госдумой. «Запущена пятилетняя программа по обновлению ЖКХ, в рамках которой приступили к реализации порядка 1000 мероприятий», — заявил Мишустин. URA.RU ведет прямую трансляцию его выступления на сайте и в соцсети Вконтакте. Мишустин отметил, что коммунальная инфраструктура требует модернизации. По его словам, около 800 объектов были отремонтированы с помощью льготных займов из Фонда национального благосостояния (ФНБ).