В Госдуме объяснили необходимость запрета вейпов риском потерять будущее поколение. Видео

Депутат Свищев предложил запретить вейпы из-за страха за здоровье подростков

10 апреля 2024 в 11:44 Размер текста - 17 +

Авторы законопроекта хотят обезопасить подростков от курения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Депутаты Госдумы предложили внести на рассмотрение законопроект о запрете розничной продажи никотиновых и безникотиновых вейпов. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев. «Более того, это может купить молодежь, так и подростки, которым даже и нет 18 лет, и даже дети покупают. У нас есть бизнесмены, которые ничем не гнушаются, даже могут продавать детям, в принципе запрещенный препарат», — передает «Пятый канал» слова Свищева. По его словам, необходимо пресекать продажу электронных сигарет, т. к. их продают во многих торговых центрах. Популяризация здорового образа жизни сможет послужить достойной заменой курению, уверен депутат. URA.RU писало, что законопроект о запрете продажи электронных сигарет будет представлен на рассмотрение Госдумы. По данным авторов документа, в 2023 году подростки в 10 раз чаще курят вейпы, чем в 2011 году. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутаты Госдумы предложили внести на рассмотрение законопроект о запрете розничной продажи никотиновых и безникотиновых вейпов. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев. «Более того, это может купить молодежь, так и подростки, которым даже и нет 18 лет, и даже дети покупают. У нас есть бизнесмены, которые ничем не гнушаются, даже могут продавать детям, в принципе запрещенный препарат», — передает «Пятый канал» слова Свищева. По его словам, необходимо пресекать продажу электронных сигарет, т. к. их продают во многих торговых центрах. Популяризация здорового образа жизни сможет послужить достойной заменой курению, уверен депутат. URA.RU писало, что законопроект о запрете продажи электронных сигарет будет представлен на рассмотрение Госдумы. По данным авторов документа, в 2023 году подростки в 10 раз чаще курят вейпы, чем в 2011 году.