Политика Кремль отреагировал на запрет США и Британии покупать металлы из РФ Кремль: новые санкции Запада против РФ в сфере торговли металлами незаконны 15 апреля 2024 в 13:55 Размер текста - 17 + Дмитрий Песков сообщил, что санкции будут бить по интересам тех, кто их вводит Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности РФ считает незаконным введение новых санкций Великобритании и США против РФ в сфере торговли металлами. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Относимся так же, как ко всем остальным санкциям. Считаем их незаконными и санкции — это обоюдоострое оружие», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Слова передает корреспондент URA.RU. Он отметил, что антироссийские санкции будут бить по интересам тех, кто их вводит. Песков подчеркнул, что Кремль заметил дестабилизацию стоимости металлов. «Будем смотреть, как будет ситуация развиваться дальше», — подытожил он. Ранее США и Великобритания ужесточили санкции против России в металлургии. Согласно заявлениям МИД Великобритании и Минфина США, биржи этих стран теперь не будут принимать алюминий, медь и никель российского производства на свои склады. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! РФ считает незаконным введение новых санкций Великобритании и США против РФ в сфере торговли металлами. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Относимся так же, как ко всем остальным санкциям. Считаем их незаконными и санкции — это обоюдоострое оружие», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Слова передает корреспондент URA.RU. Он отметил, что антироссийские санкции будут бить по интересам тех, кто их вводит. Песков подчеркнул, что Кремль заметил дестабилизацию стоимости металлов. «Будем смотреть, как будет ситуация развиваться дальше», — подытожил он. Ранее США и Великобритания ужесточили санкции против России в металлургии. Согласно заявлениям МИД Великобритании и Минфина США, биржи этих стран теперь не будут принимать алюминий, медь и никель российского производства на свои склады. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям