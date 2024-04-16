ВС РФ уничтожили командный пункт в Часовом Яре: карта СВО 16 апреля

«Грады» ВС России уничтожили командный пункт Украины в Часовом Яре

16 апреля 2024 в 08:45 Размер текста - 17 +

ВС РФ атаковали промышленную зону в Часовом Яре, сообщили в Минобороны России Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В ангаре промышленной зоны Часова Яра уничтожен командный пункт ВСУ. Украина потеряла до взвода военных. Также противник попытался разведать обстановку в Белгородской области при помощи самолета, однако его радары были ослеплены. Ход боевых действий и интерактивная карта спецоперации России на Украине — в материале URA.RU. Условные обозначения Фото: инфографика URA.RU Белгородское направление Рядом с Белгородской областью был уничтожен пункт временной дислокации ВСУ. ВС РФ нанесли удар, используя РСЗО «Ураган». В Минобороны РФ не уточнили, где находился пункт, однако, вероятно, речь идет про Харьковскую область. РСЗО «Ураган» используется для бронетехники мотопехотных и танковых подразделений. Еще она способна разрушать узлы связи, склады боеприпасов и другую военную инфрастуктуру. Помимо этого Украина попыталась разведать обстановку в Белгородской области. Для этого был запущен самолет. Попытка провалилась из-за того, что российские военные ослепили радары судна. «Самолет с территории противника пытался вести радиолокационную разведку наших объектов. Соответственно, была применена ответная помеха, радары были ослеплены, и в течение буквально трех-четырех минут противник свою деятельность прекратил и с наших экранов пропал», — поделился оператор модуля помех «Красуха» с позывным Веселый. Купянское направление Российский вертолет Ми-35 ударил по опорным пунктам ВСУ и живой силе противника. Удар был произведен при помощи неуправляемых ракет. Все цели поражены, сообщил наводчик. Вертолет после выполнения задачи ушел от ответного огня, используя рельеф местности. Об этом рассказал летчик-оператор вертолета Алексей. Донецкое направление Росссийские десантники уничтожили командный пункт Украины, который находился в ангаре в промышленной зоне Часова Яра. Был нанесен урон и живой силе противника. По позициям ВСУ ударил расчет РСЗО «Град». Украина потеряла до взвода военных, сообщили в Минобороны РФ. Группировка «Восток» не дала ВСУ усилиться на южнодонецком направлении. Речь идет про населенные пункты Урожайное, Приютное и Чаривное. ВС РФ нанесли удары по переднему краю, поражены опорные пункты и места скопления живой силы и техники. Начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев добавил, что за сутки было уничтожено девять беспилотников самолетного типа. Продолжается наступление ВС РФ около Авдеевки. Там был взят опорный пункт ВСУ. В результате улучшено положение по переднему краю. Об этом пишет telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Лучшая САУ Украины PzH 2000, которая принадлежит НАТО, уничтожена около Артемовска. Установка считается одной их самых современных в мире. Ей принадлежит рекорд по дальности поражения цели. Херсонское направление На правом берегу Днепра уничтожены замаскированные огневые позиции и склад боеприпасов ВСУ. По целям ударили артиллеристы отдельного гвардейского соединения морской пехоты Черноморского флота, используя гаубицу Д-30. Она способна атаковать цели на расстоянии около 15 километров. Скорость прицельной стрельбы — до восьми выстрелов в минуту. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ангаре промышленной зоны Часова Яра уничтожен командный пункт ВСУ. Украина потеряла до взвода военных. Также противник попытался разведать обстановку в Белгородской области при помощи самолета, однако его радары были ослеплены. Ход боевых действий и интерактивная карта спецоперации России на Украине — в материале URA.RU. Рядом с Белгородской областью был уничтожен пункт временной дислокации ВСУ. ВС РФ нанесли удар, используя РСЗО «Ураган». В Минобороны РФ не уточнили, где находился пункт, однако, вероятно, речь идет про Харьковскую область. РСЗО «Ураган» используется для бронетехники мотопехотных и танковых подразделений. Еще она способна разрушать узлы связи, склады боеприпасов и другую военную инфрастуктуру. Помимо этого Украина попыталась разведать обстановку в Белгородской области. Для этого был запущен самолет. Попытка провалилась из-за того, что российские военные ослепили радары судна. Российский вертолет Ми-35 ударил по опорным пунктам ВСУ и живой силе противника. Удар был произведен при помощи неуправляемых ракет. Все цели поражены, сообщил наводчик. Вертолет после выполнения задачи ушел от ответного огня, используя рельеф местности. Об этом рассказал летчик-оператор вертолета Алексей. Росссийские десантники уничтожили командный пункт Украины, который находился в ангаре в промышленной зоне Часова Яра. Был нанесен урон и живой силе противника. По позициям ВСУ ударил расчет РСЗО «Град». Украина потеряла до взвода военных, сообщили в Минобороны РФ. Группировка «Восток» не дала ВСУ усилиться на южнодонецком направлении. Речь идет про населенные пункты Урожайное, Приютное и Чаривное. ВС РФ нанесли удары по переднему краю, поражены опорные пункты и места скопления живой силы и техники. Начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев добавил, что за сутки было уничтожено девять беспилотников самолетного типа. Продолжается наступление ВС РФ около Авдеевки. Там был взят опорный пункт ВСУ. В результате улучшено положение по переднему краю. Об этом пишет telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Лучшая САУ Украины PzH 2000, которая принадлежит НАТО, уничтожена около Артемовска. Установка считается одной их самых современных в мире. Ей принадлежит рекорд по дальности поражения цели. На правом берегу Днепра уничтожены замаскированные огневые позиции и склад боеприпасов ВСУ. По целям ударили артиллеристы отдельного гвардейского соединения морской пехоты Черноморского флота, используя гаубицу Д-30. Она способна атаковать цели на расстоянии около 15 километров. Скорость прицельной стрельбы — до восьми выстрелов в минуту.