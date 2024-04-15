15 апреля 2024

Женщина-ефрейтор спасла раненного российского бойца, попав под обстрел ВСУ

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Выполнение работ на радиорелейной станции в военном городке №32. Екатеринбург, военная техника, кобура, женщина, военнослужащий, военная одежда, камуфляж, военная форма
Ефрейтору удалось оказать первую помощь водителю и передать свое местоположение сослуживцам Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Ефрейтор Татьяна Макаренко, попавшая под артобстрел ВСУ во время доставки важных документов, оказала помощь раненому бойцу и сохранила данные до прибытия эвакуационной группы. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В ходе выполнения задачи по доставке особо важных документов автомобиль, в котором их перевозила ефрейтор Татьяна Макаренко, попал под артиллерийский обстрел. Водитель получил ранение. Татьяна оказала водителю первую помощь», — приводит слова Минобороны ТАСС.

По радиосвязи Макаренко передала координаты местонахождения сослуживцам, после чего эвакуировала раненого в безопасное место. В ведомстве отметили, что благодаря мужественным действиям ефрейтора не потерялись важные документы и была спасена жизнь военнослужащего.

Также весной 2024 года старший прапорщик ВС РФ Сымбат Насынов, везший грузы для бойцов на передовой в составе тыловой колонны, попал под обстрел, передает «Царьград». Во время боя он вытащил из-под огня больше десяти раненных военнослужащих и сумел оказать им первую помощь и вывез их в безопасное место.

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Ефрейтор Татьяна Макаренко, попавшая под артобстрел ВСУ во время доставки важных документов, оказала помощь раненому бойцу и сохранила данные до прибытия эвакуационной группы. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «В ходе выполнения задачи по доставке особо важных документов автомобиль, в котором их перевозила ефрейтор Татьяна Макаренко, попал под артиллерийский обстрел. Водитель получил ранение. Татьяна оказала водителю первую помощь», — приводит слова Минобороны ТАСС. По радиосвязи Макаренко передала координаты местонахождения сослуживцам, после чего эвакуировала раненого в безопасное место. В ведомстве отметили, что благодаря мужественным действиям ефрейтора не потерялись важные документы и была спасена жизнь военнослужащего. Также весной 2024 года старший прапорщик ВС РФ Сымбат Насынов, везший грузы для бойцов на передовой в составе тыловой колонны, попал под обстрел, передает «Царьград». Во время боя он вытащил из-под огня больше десяти раненных военнослужащих и сумел оказать им первую помощь и вывез их в безопасное место.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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