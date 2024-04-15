Женщина-ефрейтор спасла раненного российского бойца, попав под обстрел ВСУ

16 апреля 2024 в 02:34 Размер текста - 17 +

Ефрейтору удалось оказать первую помощь водителю и передать свое местоположение сослуживцам Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Ефрейтор Татьяна Макаренко, попавшая под артобстрел ВСУ во время доставки важных документов, оказала помощь раненому бойцу и сохранила данные до прибытия эвакуационной группы. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «В ходе выполнения задачи по доставке особо важных документов автомобиль, в котором их перевозила ефрейтор Татьяна Макаренко, попал под артиллерийский обстрел. Водитель получил ранение. Татьяна оказала водителю первую помощь», — приводит слова Минобороны ТАСС. По радиосвязи Макаренко передала координаты местонахождения сослуживцам, после чего эвакуировала раненого в безопасное место. В ведомстве отметили, что благодаря мужественным действиям ефрейтора не потерялись важные документы и была спасена жизнь военнослужащего. Также весной 2024 года старший прапорщик ВС РФ Сымбат Насынов, везший грузы для бойцов на передовой в составе тыловой колонны, попал под обстрел, передает «Царьград». Во время боя он вытащил из-под огня больше десяти раненных военнослужащих и сумел оказать им первую помощь и вывез их в безопасное место. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ефрейтор Татьяна Макаренко, попавшая под артобстрел ВСУ во время доставки важных документов, оказала помощь раненому бойцу и сохранила данные до прибытия эвакуационной группы. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «В ходе выполнения задачи по доставке особо важных документов автомобиль, в котором их перевозила ефрейтор Татьяна Макаренко, попал под артиллерийский обстрел. Водитель получил ранение. Татьяна оказала водителю первую помощь», — приводит слова Минобороны ТАСС. По радиосвязи Макаренко передала координаты местонахождения сослуживцам, после чего эвакуировала раненого в безопасное место. В ведомстве отметили, что благодаря мужественным действиям ефрейтора не потерялись важные документы и была спасена жизнь военнослужащего. Также весной 2024 года старший прапорщик ВС РФ Сымбат Насынов, везший грузы для бойцов на передовой в составе тыловой колонны, попал под обстрел, передает «Царьград». Во время боя он вытащил из-под огня больше десяти раненных военнослужащих и сумел оказать им первую помощь и вывез их в безопасное место.