В США внезапно вспомнили о предупреждениях Путина по Украине

Экс-советник Буша Грэм: переговоры могли предотвратить конфликт на Украине

16 апреля 2024 в 07:48 Размер текста - 17 +

Путин высказывал опасения по поводу безопасности РФ, но они были проигнорированы Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинский конфликт можно было остановить еще до его начала путем мирных переговоров, если бы в Вашингтоне серьезно отнеслись к волнениям России по поводу безопасности. Такие опасения ранее высказывал президент РФ Владимир Путин, вспомнил бывший советник Джорджа Буша по России и Евразии Томас Грэм. Новость по теме Переговоры России и Украины: что входит в Стамбульский договор, к которому готов вернуться Путин «Вероятным исходом конфликта станут территориальные уступки в пользу Москвы и гарантии безопасности для Украины и России — то, чего можно было достичь мирным урегулированием», — заявил Грэм. Его слова передает издания The Hill . Также автор материала отметил, что западная сторона отказалась обсуждать недопустимость расширения Североатлантического альянса на восток. При этом были полностью проигнорированы опасения Путина, высказанные им до начала конфликта на Украине. Томас Грэм уточнил, что для Вашингтона это является принципиальным вопросом. Ранее бывший депутат Верховной Рады Украины, политолог Спиридон Килинкаров в беседе с URA.RU сообщил, что мирное урегулирование ситуации на Украине наступит не раньше середины 2025 года. Это связано с тем, что на данный момент лидеры ключевых стран, участвующих в конфликте, находятся в процессе переизбраний и выборов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинский конфликт можно было остановить еще до его начала путем мирных переговоров, если бы в Вашингтоне серьезно отнеслись к волнениям России по поводу безопасности. Такие опасения ранее высказывал президент РФ Владимир Путин, вспомнил бывший советник Джорджа Буша по России и Евразии Томас Грэм. «Вероятным исходом конфликта станут территориальные уступки в пользу Москвы и гарантии безопасности для Украины и России — то, чего можно было достичь мирным урегулированием», — заявил Грэм. Его слова передает издания The Hill. Также автор материала отметил, что западная сторона отказалась обсуждать недопустимость расширения Североатлантического альянса на восток. При этом были полностью проигнорированы опасения Путина, высказанные им до начала конфликта на Украине. Томас Грэм уточнил, что для Вашингтона это является принципиальным вопросом. Ранее бывший депутат Верховной Рады Украины, политолог Спиридон Килинкаров в беседе с URA.RU сообщил, что мирное урегулирование ситуации на Украине наступит не раньше середины 2025 года. Это связано с тем, что на данный момент лидеры ключевых стран, участвующих в конфликте, находятся в процессе переизбраний и выборов.