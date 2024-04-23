Что останавливает США от мощных поставок оружия для Украины

Сенатор Климов: Вашингтон помогает Украине, чтобы она дотянула до выборов в США

23 апреля 2024 в 05:02 Размер текста - 17 +

США важно сохранить боеспособность Украины до выборов, сказал Андрей Климов Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США могут вложить в денежную часть пакета помощи Украине любое оружие. Их ограничивает только страх перед ядерным потенциалом России. Об этом URA.RU рассказал заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Пермского края Андрей Климов. «Они могут принять любые меры, кроме тех, которые будут явно чреваты очень мощным ответным ударом, самоубийственным для них. США могут передать все, что технически возможно, если это, с их точки зрения, не приведет к ответу России, причем не по украинской армии, а по тем, кто все это дело вытворяет, на основании нашей доктрины национальной безопасности. Там написано, что если мы увидим, что что-то угрожает нам, если есть риски, то мы можем ответить так, что мало не покажется по этим самым источникам этой угрозы. То есть они все-таки стараются не делать такого, чтобы мы восприняли это так», — сказал Андрей Климов, комментируя, что может войти в денежную часть нового пакета помощи Украине. Новость по теме Путин: РФ применит ядерное оружие ради защиты своего государства По его словам, Штатам важно, чтобы Украина выстояла до окончания выборов в США, отметил сенатор. «Им наплевать на Украину, как и на всех остальных. Америке важно, чтобы Киев не был освобожден в ближайшее время, чтобы ситуация на украинском театре военных действий резко не поменялась, хотя бы до выборов», — отметил сенатор. Несмотря на то, что палата представителей США одобрила военную помощь, большая часть денег останется в стране, уверен собеседник агентства. «Пакет сильно поменялся с того времени, как его не принимали. Там были учтены „хотелки“ той части законодателей, которые обычно активированы с Демократической партией. Они не принимали этот пакет не потому, что пророссийское настроение появилось, а просто торговались долго. Поскольку дело подходит к выборам, у [президента США Джо] Байдена и его команды не было времени, чтобы настаивать на своем. Я думаю, что главным образом за этими деньгами спрятана коррупционная составляющая. Первая задача этих ребят — набить свои карманы, особенно в преддверии возможности смены американской власти. Вторая — избавить свои кланы от конкурентов», — объяснил собеседник агентства. Палата представителей США одобрила законопроект о выделении Киеву новой военной помощи, в который войдут 61 миллиард долларов и ракеты ATACMS. Немецкий журнал Der Spiegel, пишет, что это поможет ВСУ продержаться до 2025 года. Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что Штаты будут получать дивиденды от помощи Киеву. Украина с помощью нового оружия готовится пойти в наступление, отметил эксперт общероссийского движения «Сильная Россия» по международным вопросам, член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Ионов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

США могут вложить в денежную часть пакета помощи Украине любое оружие. Их ограничивает только страх перед ядерным потенциалом России. Об этом URA.RU рассказал заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Пермского края Андрей Климов. «Они могут принять любые меры, кроме тех, которые будут явно чреваты очень мощным ответным ударом, самоубийственным для них. США могут передать все, что технически возможно, если это, с их точки зрения, не приведет к ответу России, причем не по украинской армии, а по тем, кто все это дело вытворяет, на основании нашей доктрины национальной безопасности. Там написано, что если мы увидим, что что-то угрожает нам, если есть риски, то мы можем ответить так, что мало не покажется по этим самым источникам этой угрозы. То есть они все-таки стараются не делать такого, чтобы мы восприняли это так», — сказал Андрей Климов, комментируя, что может войти в денежную часть нового пакета помощи Украине. По его словам, Штатам важно, чтобы Украина выстояла до окончания выборов в США, отметил сенатор. «Им наплевать на Украину, как и на всех остальных. Америке важно, чтобы Киев не был освобожден в ближайшее время, чтобы ситуация на украинском театре военных действий резко не поменялась, хотя бы до выборов», — отметил сенатор. Несмотря на то, что палата представителей США одобрила военную помощь, большая часть денег останется в стране, уверен собеседник агентства. «Пакет сильно поменялся с того времени, как его не принимали. Там были учтены „хотелки“ той части законодателей, которые обычно активированы с Демократической партией. Они не принимали этот пакет не потому, что пророссийское настроение появилось, а просто торговались долго. Поскольку дело подходит к выборам, у [президента США Джо] Байдена и его команды не было времени, чтобы настаивать на своем. Я думаю, что главным образом за этими деньгами спрятана коррупционная составляющая. Первая задача этих ребят — набить свои карманы, особенно в преддверии возможности смены американской власти. Вторая — избавить свои кланы от конкурентов», — объяснил собеседник агентства. Палата представителей США одобрила законопроект о выделении Киеву новой военной помощи, в который войдут 61 миллиард долларов и ракеты ATACMS. Немецкий журнал Der Spiegel, пишет, что это поможет ВСУ продержаться до 2025 года. Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что Штаты будут получать дивиденды от помощи Киеву. Украина с помощью нового оружия готовится пойти в наступление, отметил эксперт общероссийского движения «Сильная Россия» по международным вопросам, член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Ионов.