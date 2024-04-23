Секретарь Совбеза: Россия и Китай нарастят сотрудничество по линии спецслужб

.
Россия и Китай будут работать над усилением сотрудничества своих спецслужб. Об этом рассказал секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев во время встречи с членом Политбюро ЦК Компартии Китая Чэнь Вэньцином.
«Нацелены на продолжение диалога по вопросам дальнейшего укрепления сотрудничества правоохранительных органов и спецслужб, в том числе в рамках консультаций по общественной безопасности, юстиции и правопорядку», — заявил Патрушев. Его слова передает ТАСС.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.