Секретарь Совбеза: Россия и Китай нарастят сотрудничество по линии спецслужб

23 апреля 2024 в 15:48 Размер текста - 17 +

. Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Россия и Китай будут работать над усилением сотрудничества своих спецслужб. Об этом рассказал секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев во время встречи с членом Политбюро ЦК Компартии Китая Чэнь Вэньцином. «Нацелены на продолжение диалога по вопросам дальнейшего укрепления сотрудничества правоохранительных органов и спецслужб, в том числе в рамках консультаций по общественной безопасности, юстиции и правопорядку», — заявил Патрушев. Его слова передает ТАСС. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия и Китай будут работать над усилением сотрудничества своих спецслужб. Об этом рассказал секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев во время встречи с членом Политбюро ЦК Компартии Китая Чэнь Вэньцином. «Нацелены на продолжение диалога по вопросам дальнейшего укрепления сотрудничества правоохранительных органов и спецслужб, в том числе в рамках консультаций по общественной безопасности, юстиции и правопорядку», — заявил Патрушев. Его слова передает ТАСС.