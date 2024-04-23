Секретарь Совбеза: Россия и Китай нарастят сотрудничество по линии спецслужб

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Совещение с Патрушевым. Курган, патрушев николай
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Россия и Китай будут работать над усилением сотрудничества своих спецслужб. Об этом рассказал секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев во время встречи с членом Политбюро ЦК Компартии Китая Чэнь Вэньцином.

«Нацелены на продолжение диалога по вопросам дальнейшего укрепления сотрудничества правоохранительных органов и спецслужб, в том числе в рамках консультаций по общественной безопасности, юстиции и правопорядку», — заявил Патрушев. Его слова передает ТАСС.

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Россия и Китай будут работать над усилением сотрудничества своих спецслужб. Об этом рассказал секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев во время встречи с членом Политбюро ЦК Компартии Китая Чэнь Вэньцином. «Нацелены на продолжение диалога по вопросам дальнейшего укрепления сотрудничества правоохранительных органов и спецслужб, в том числе в рамках консультаций по общественной безопасности, юстиции и правопорядку», — заявил Патрушев. Его слова передает ТАСС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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