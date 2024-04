Что такое американский MIM-23 HAWK, который ВС РФ впервые уничтожили в зоне СВО

ЗРК MIM-23 HAWK были сняты с вооружения в США еще в 2000-х Фото: U.S. Army Reserve/Sgt. Christopher A. Hernandez новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Минобороны России 23 апреля впервые отчиталось об уничтожении в зоне спецоперации пусковой установки зенитного ракетного комплекса MIM-23 HAWK. ЗРК активно использовался американской армией еще в 1960-х годах и являлся одним из первых комплексов с полуактивным радиолокационным наведением. Подробнее о вооружении — в материале URA.RU. Особенности зенитного комплекса HAWK Зенитный комплекс HAWK включает в себя ракету MIM-23, самоходную пусковую установку, радиолокационные станции и командный пункт, а также вспомогательную технику. Ракета MIM-23 имела длину 5,08 метра и диаметр 0,37 метра, оснащена твердотопливным двигателем и могла поражать цели на расстоянии до 25 километров и высоте до 11 километров. Для обнаружения целей используются станции AN/MPQ-50 и AN/MPQ-55, обеспечивающие отслеживание целей на расстоянии до 100 километров. Ракета оснащена полуактивной радиолокационной системой наведения и станцией подсвета AN/MPQ-46 для точного наведения на цель. ЗРК HAWK имеет пусковую установку с тремя направляющими, которая могла быть самоходной или буксируемой. Транспортно-заряжающая машина М-501Е3 использовалась для доставки и загрузки ракет на пусковую установку. Эксплуатация и отказ от ЗРК в армии США Разработка зенитного ракетного комплекса началась еще в 1952 году. Аббревиатура HAWK означает Homing All the Way Killer («Перехватчик, управляемый на всем протяжении полета» — прим. URA.RU). Летом 1960 года ЗРК был взят на вооружение армией Соединенных Штатов. Несмотря на эффективность комплекс имел множество недостатков из-за чего HAWK прошел несколько модернизаций. Так, модификация MIM-23 °C 1982 года, по некоторым данным появилась из-за советских систем радиоэлектронной борьбы, которую использовали иракские ВВС во время войны с Ираном. Последней на данный момент стала сборка MIM-23K, созданная в середине 1990-х. Уже к 2002 году перестал эксплуатироваться американской армией, так как ЗРК перестали удовлетворять современным требованиям. Несмотря на это, некоторые страны до сих пор используют HAWK на вооружении. Поставка ЗРК на Украину и уничтожение в зоне СВО О планах предоставить MIM-23 HAWK Украине стало известно еще в октябре и ноябре 2022 года. Примерно тогда же в Пентагоне заявили, что будут финансировать ремонт установок для их дальнейших поставок на Украину. При этом все ЗРК, находящиеся на вооружении ВСУ состоят из испанских образцов, пишет «Военное обозрение». Минобороны в своей сводке 23 апреля сообщило об уничтожении MIM-23 HAWK российскими войсками в зоне спецоперации. Это стало первым задокументированным случаем уничтожения американского ЗРК прошлого века.

