РИАН: турецкие банки отказывают в открытии счетов россиянам

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Виды Лимассола, Гирне, Куриона и Продромоса. ТРСК и Республика Кипр, турция, турецкий флаг, гирне
В банках Турции могут отказать россиянам в открытии счета Фото:

Счета в турецких банках для россиян открываются при усиленном контроле головных офисов. Также в некоторых случаях есть ограничения, процесс открытия счета занимает три дня. Об этом сообщил источник в одном из турецких частных банков.

«Да, такие случаи есть. Если есть несоответствия с условиями», — подчеркнул источник. Его слова передает РИА Новости. Так источник ответил на вопрос, бывают ли случаи когда в банках Турции отказывают россиянам в открытии счетов.

Ранее между Турцией и Россией возникла проблема с банковскими переводами. Это произошло на фоне антироссийских санкций. На данный момент проблема платежных переводов полностью не устранена. Такой вопрос решается на другом уровне.

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Счета в турецких банках для россиян открываются при усиленном контроле головных офисов. Также в некоторых случаях есть ограничения, процесс открытия счета занимает три дня. Об этом сообщил источник в одном из турецких частных банков. «Да, такие случаи есть. Если есть несоответствия с условиями», — подчеркнул источник. Его слова передает РИА Новости. Так источник ответил на вопрос, бывают ли случаи когда в банках Турции отказывают россиянам в открытии счетов. Ранее между Турцией и Россией возникла проблема с банковскими переводами. Это произошло на фоне антироссийских санкций. На данный момент проблема платежных переводов полностью не устранена. Такой вопрос решается на другом уровне.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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