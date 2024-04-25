РИАН: турецкие банки отказывают в открытии счетов россиянам

25 апреля 2024 в 13:17 Размер текста - 17 +

В банках Турции могут отказать россиянам в открытии счета Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Счета в турецких банках для россиян открываются при усиленном контроле головных офисов. Также в некоторых случаях есть ограничения, процесс открытия счета занимает три дня. Об этом сообщил источник в одном из турецких частных банков. «Да, такие случаи есть. Если есть несоответствия с условиями», — подчеркнул источник. Его слова передает РИА Новости. Так источник ответил на вопрос, бывают ли случаи когда в банках Турции отказывают россиянам в открытии счетов. Ранее между Турцией и Россией возникла проблема с банковскими переводами. Это произошло на фоне антироссийских санкций. На данный момент проблема платежных переводов полностью не устранена. Такой вопрос решается на другом уровне. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Счета в турецких банках для россиян открываются при усиленном контроле головных офисов. Также в некоторых случаях есть ограничения, процесс открытия счета занимает три дня. Об этом сообщил источник в одном из турецких частных банков. «Да, такие случаи есть. Если есть несоответствия с условиями», — подчеркнул источник. Его слова передает РИА Новости. Так источник ответил на вопрос, бывают ли случаи когда в банках Турции отказывают россиянам в открытии счетов. Ранее между Турцией и Россией возникла проблема с банковскими переводами. Это произошло на фоне антироссийских санкций. На данный момент проблема платежных переводов полностью не устранена. Такой вопрос решается на другом уровне.