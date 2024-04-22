В Турции оценили сроки решения банковской проблемы с РФ

Проблема платежных переводов из России в Турцию пока полностью не устранена, вопрос решается на другом уровне. Об этом сообщил источник в одном из турецких госбанков.
«Нет, ситуация не решена. В некоторых отраслях, в основном связанных с двусторонними госпроектами, проблема частично нашла свое решение», — сообщил собеседник агентства РИА Новости. По его словам, этот вопрос решается на другом уровне, но пока нет однозначного ответа.
В Кремле подтвердили, что Россия и Турция ищут способ устранить проблему с банковскими переводами, возникшую на фоне антироссийских санкций. Давление США усложнило операции между турецкими банками и российскими. Президент США Джо Байден подписал указ, позволяющий вводить санкции против финансовых институтов, которые помогают России обходить санкции.
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