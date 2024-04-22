В Турции оценили сроки решения банковской проблемы с РФ

РИАН: сроки решения проблемы банковских переводов между РФ и Турцией не известны
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Флаг России и Турции. Москва, российский флаг, флаг турции, флаг, триколор, флаг россии, турецкий флаг
Сроки решения проблемы банковских переводов между Россией и Турцией не известны Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Проблема платежных переводов из России в Турцию пока полностью не устранена, вопрос решается на другом уровне. Об этом сообщил источник в одном из турецких госбанков.

«Нет, ситуация не решена. В некоторых отраслях, в основном связанных с двусторонними госпроектами, проблема частично нашла свое решение», — сообщил собеседник агентства РИА Новости. По его словам, этот вопрос решается на другом уровне, но пока нет однозначного ответа.

В Кремле подтвердили, что Россия и Турция ищут способ устранить проблему с банковскими переводами, возникшую на фоне антироссийских санкций. Давление США усложнило операции между турецкими банками и российскими. Президент США Джо Байден подписал указ, позволяющий вводить санкции против финансовых институтов, которые помогают России обходить санкции.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Проблема платежных переводов из России в Турцию пока полностью не устранена, вопрос решается на другом уровне. Об этом сообщил источник в одном из турецких госбанков. «Нет, ситуация не решена. В некоторых отраслях, в основном связанных с двусторонними госпроектами, проблема частично нашла свое решение», — сообщил собеседник агентства РИА Новости. По его словам, этот вопрос решается на другом уровне, но пока нет однозначного ответа. В Кремле подтвердили, что Россия и Турция ищут способ устранить проблему с банковскими переводами, возникшую на фоне антироссийских санкций. Давление США усложнило операции между турецкими банками и российскими. Президент США Джо Байден подписал указ, позволяющий вводить санкции против финансовых институтов, которые помогают России обходить санкции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...