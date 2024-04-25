Путин призвал нарастить выпуск товаров в России

25 апреля 2024 в 18:25 Размер текста - 17 +

Путин заявил, что необходимо нарастить выпуск товаров, услуг на собственной технологической базе Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин призвал нарастить выпуск товаров в России. При этом, по его словам, «выпускать все» — бессмысленно и не нужно. Об этом стало известно из выступления главы государства на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). «Стратегическая задача России — нарастить выпуск товаров, услуг на собственной технологической базе. Я хочу повторить: мы не собираемся абсолютно все производить в России. Это бессмысленно и не нужно. Мы не собираемся этого делать. Но нужно создавать именно свои оригинальные решения, сервисы, программное обеспечение, применять их на практике, особенно по-критически важным технологиям направлениям», — подчеркнул президент. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24». Путин объяснил это «требованием времени». Чтобы ему соответствовать, по его словам, нужно обеспечить приток квалифицированных кадров, которые готовы осваивать новые производственные технологии. «Надо раскрыть этот колоссальный потенциал России, дать возможность нашим талантливым ученым, инженерам, предпринимателям, рабочим кадрам в полной мере проявить себя», — резюмировал он. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин призвал нарастить выпуск товаров в России. При этом, по его словам, «выпускать все» — бессмысленно и не нужно. Об этом стало известно из выступления главы государства на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). «Стратегическая задача России — нарастить выпуск товаров, услуг на собственной технологической базе. Я хочу повторить: мы не собираемся абсолютно все производить в России. Это бессмысленно и не нужно. Мы не собираемся этого делать. Но нужно создавать именно свои оригинальные решения, сервисы, программное обеспечение, применять их на практике, особенно по-критически важным технологиям направлениям», — подчеркнул президент. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24». Путин объяснил это «требованием времени». Чтобы ему соответствовать, по его словам, нужно обеспечить приток квалифицированных кадров, которые готовы осваивать новые производственные технологии. «Надо раскрыть этот колоссальный потенциал России, дать возможность нашим талантливым ученым, инженерам, предпринимателям, рабочим кадрам в полной мере проявить себя», — резюмировал он.