Певица Татьяна Анциферова пожаловалась на маленькую пенсию

Татьяна Анциферова призналась, что живет на пенсию в 24 тысячи рублей

29 апреля 2024 в 19:16 Размер текста - 17 +

Татьяна Анциферова заявила, что не собирается возвращаться на сцену, несмотря на маленькую пенсию Фото: фото: wikipedia.org Певица Татьяна Анциферова, которая исполнила «До свиданья, наш ласковый Миша» на закрытии Олимпиады в Москве в 1980 году, заявила, что получает пенсию в 24 тысячи рублей. По ее словам, она больше не может зарабатывать на выступлениях. «У меня [пенсия] 24 тысячи 800 рублей в месяц. Я живу только на эти деньги. Можно было бы зарабатывать на корпоративах и концертах. Но я же говорю, для этого нужно людей удивлять, делать что-то новое, идти в ногу со временем», — заявила Татьяна Анциферова в интервью МК.RU . Она добавила, что ей сложно следовать современным трендам. Одна из причин — здоровье. Выступать для того, чтобы напомнить о себе, певица не хочет. На сцене она не появляется с 2010 года. Без концертов ей приходится жить только на пенсию, заверила певица. Песня «До свидания, наш ласковый Миша» стала неким символом Олимпиды в России. Певец Лев Лещенко, который также исполнил композицию, отмечал, что она стала выражением целой эпохи и навсегда осталась в памяти россиян. Анциферова родилась в 1954 году. До популярности она пела в харьковском ДК строителей в ВИА «Лелеки». Впервые голос будущей популярной Звезды советской эстрады прозвучал в кино в 1978 году, картина называется «31 июня». В 80-е она начала набирать популярность. В 2000-е выпуск работ не остановился. Для Анциферовой главным ориентиром в творчестве всегда являлся украинский мелос, песни песенного края. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Певица Татьяна Анциферова, которая исполнила «До свиданья, наш ласковый Миша» на закрытии Олимпиады в Москве в 1980 году, заявила, что получает пенсию в 24 тысячи рублей. По ее словам, она больше не может зарабатывать на выступлениях. «У меня [пенсия] 24 тысячи 800 рублей в месяц. Я живу только на эти деньги. Можно было бы зарабатывать на корпоративах и концертах. Но я же говорю, для этого нужно людей удивлять, делать что-то новое, идти в ногу со временем», — заявила Татьяна Анциферова в интервью МК.RU. Она добавила, что ей сложно следовать современным трендам. Одна из причин — здоровье. Выступать для того, чтобы напомнить о себе, певица не хочет. На сцене она не появляется с 2010 года. Без концертов ей приходится жить только на пенсию, заверила певица. Песня «До свидания, наш ласковый Миша» стала неким символом Олимпиды в России. Певец Лев Лещенко, который также исполнил композицию, отмечал, что она стала выражением целой эпохи и навсегда осталась в памяти россиян. Анциферова родилась в 1954 году. До популярности она пела в харьковском ДК строителей в ВИА «Лелеки». Впервые голос будущей популярной Звезды советской эстрады прозвучал в кино в 1978 году, картина называется «31 июня». В 80-е она начала набирать популярность. В 2000-е выпуск работ не остановился. Для Анциферовой главным ориентиром в творчестве всегда являлся украинский мелос, песни песенного края.