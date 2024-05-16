Россия и Китай собираются изменить правила контроля над интернетом во всем мире

Россия и Китай выступают за создание многосторонней, глобальной и демократичной системы управления интернетом по всему миру. Это позволит сохранить информационную безопасность, при этом создав устойчивость отдельных национальных сегментов. Совместное сообщение РФ и КНР опубликовано на официальном сайте Кремля.
"Стороны выступают за многостороннюю, демократичную и прозрачную глобальную систему управления интернетом при обеспечении безопасности и устойчивости национальных интернет-сегментов", — отмечается в заявлении. Подчеркивается, что система направлена на общую борьбу с информационными угрозами, которые существуют на сегодня. В том числе, и связанные с распространением искусственного интеллекта.
В настоящий момент российская делегация находится в Китае. Ее лично возглавил президент РФ Владимир Путин. Стороны обсуждают не только ситуацию на Украине, но и партнерство между странами в целом.
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