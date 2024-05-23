Политика Путин подарил королю Бахрейна длинный Aurus 23 мая 2024 в 17:19 Размер текста - 17 + Король Бахрейна получил в подарок от Владимира Путина Aurus (архивное фото) Фото: Михаил Терещенко/РИА Новости Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа получил в подарок от главы РФ Владимира Путина длинный Aurus. Об этом заявил помощник российского президента Юрий Ушаков. «Да, могу сказать [что было подарено] — в том числе длинная версия автомобиля Аurus», — заявил Юрий Ушаков. Его слова приводит ТАСС. Также Путин пригласил короля Бахрейна на саммит БРИКС в Казани. Приглашение было принято. Ранее Путин подарил Aurus лидеру КНДР Ким Чен Ыну. Последний регулярно им пользуется. Например, на церемонию завершения строительства 10 тысяч квартир он приехал на лимузине Aurus Senat. Король Бахрейна находится в России с плановым визитом. 23 мая он встретился с Владимиром Путиным. По итогу встречи было подписано семь документов. Также политики обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа получил в подарок от главы РФ Владимира Путина длинный Aurus. Об этом заявил помощник российского президента Юрий Ушаков. «Да, могу сказать [что было подарено] — в том числе длинная версия автомобиля Аurus», — заявил Юрий Ушаков. Его слова приводит ТАСС. Также Путин пригласил короля Бахрейна на саммит БРИКС в Казани. Приглашение было принято. Ранее Путин подарил Aurus лидеру КНДР Ким Чен Ыну. Последний регулярно им пользуется. Например, на церемонию завершения строительства 10 тысяч квартир он приехал на лимузине Aurus Senat. Король Бахрейна находится в России с плановым визитом. 23 мая он встретился с Владимиром Путиным. По итогу встречи было подписано семь документов. Также политики обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям