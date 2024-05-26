Симоньян придумала, как называть Зеленского после истечения срока президентских полномочий

Симоньян: отныне Зеленского можно называть «просроченным»
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Маргарита Симоньян заявила, что к Владимиру Зеленскому теперь подходит звание "просроченный"
Маргарита Симоньян заявила, что к Владимиру Зеленскому теперь подходит звание "просроченный" Фото:

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян высказала мнение о том, как можно называть украинского лидера Владимира Зеленского после окончания его президентских полномочий. Журналистка предложила альтернативу в виде термина «просроченный».

«В редакции возникли споры, как теперь титровать Зеленского. Предлагаю — просроченный», — написала Симоньян в своем telegram-канале. Она добавила, что среди других вариантов можно выделить «бывший президент Украины», «нелегитимный президент» и «самопровозглашенный».

Президент России Владимир Путин заявил, что легитимность Владимира Зеленского в качестве президента Украины истекла. Путин утверждает, что сейчас возникает вопрос о том, с кем следует вести переговоры от имени Украины. Срок полномочий Зеленского на посту президента Украины истек ночью 20 мая.

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Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян высказала мнение о том, как можно называть украинского лидера Владимира Зеленского после окончания его президентских полномочий. Журналистка предложила альтернативу в виде термина «просроченный». «В редакции возникли споры, как теперь титровать Зеленского. Предлагаю — просроченный», — написала Симоньян в своем telegram-канале. Она добавила, что среди других вариантов можно выделить «бывший президент Украины», «нелегитимный президент» и «самопровозглашенный». Президент России Владимир Путин заявил, что легитимность Владимира Зеленского в качестве президента Украины истекла. Путин утверждает, что сейчас возникает вопрос о том, с кем следует вести переговоры от имени Украины. Срок полномочий Зеленского на посту президента Украины истек ночью 20 мая.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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