Симоньян придумала, как называть Зеленского после истечения срока президентских полномочий

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян высказала мнение о том, как можно называть украинского лидера Владимира Зеленского после окончания его президентских полномочий. Журналистка предложила альтернативу в виде термина «просроченный».
«В редакции возникли споры, как теперь титровать Зеленского. Предлагаю — просроченный», — написала Симоньян в своем telegram-канале. Она добавила, что среди других вариантов можно выделить «бывший президент Украины», «нелегитимный президент» и «самопровозглашенный».
Президент России Владимир Путин заявил, что легитимность Владимира Зеленского в качестве президента Украины истекла. Путин утверждает, что сейчас возникает вопрос о том, с кем следует вести переговоры от имени Украины. Срок полномочий Зеленского на посту президента Украины истек ночью 20 мая.
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