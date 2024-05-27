Вице-губернатор Краснодарского края покинул пост после сообщений о взятке

Власов покинул пост губернатора Краснодарского краяФото: Администрация Краснодарского края
Сергей Власов, которого заподозрили в получении взятки, покинул пост вице-губернатора Краснодарского края по собственному желанию. Распоряжение об этом уже подписано. Об этом сообщает администрация региона.
«Сергей Власов покинул пост вице-губернатора Краснодарского края», — передает администрация. Отмечается, что он покинул должность по собственному желанию. Соответствующее распоряжение было подписано губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым.
Сергей Власов начал свою деятельность в главном управлении строительства Краснодарского края в апреле 2020 года, где он проработал до конца 2021 года. В декабре 2021 года Сергей Власов получил повышение и был назначен руководителем того же ведомства. 1 декабря 2022 года занял пост вице-губернатора Краснодарского края. На этой должности он отвечал за координацию работы ключевых департаментов, связанных со строительством, архитектурой и градостроительством. Также эти департаменты были связаны с надзором в строительной сфере, госжилинспекцией и министерством ГО и ЧС региона. В пятницу, 24 мая, РИА Новости сообщили со ссылкой на источник, что Власова задержали во время получения взятки.
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Сергей Власов, которого заподозрили в получении взятки, покинул пост вице-губернатора Краснодарского края по собственному желанию. Распоряжение об этом уже подписано. Об этом сообщает администрация региона. «Сергей Власов покинул пост вице-губернатора Краснодарского края», — передает администрация. Отмечается, что он покинул должность по собственному желанию. Соответствующее распоряжение было подписано губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым. Сергей Власов начал свою деятельность в главном управлении строительства Краснодарского края в апреле 2020 года, где он проработал до конца 2021 года. В декабре 2021 года Сергей Власов получил повышение и был назначен руководителем того же ведомства. 1 декабря 2022 года занял пост вице-губернатора Краснодарского края. На этой должности он отвечал за координацию работы ключевых департаментов, связанных со строительством, архитектурой и градостроительством. Также эти департаменты были связаны с надзором в строительной сфере, госжилинспекцией и министерством ГО и ЧС региона. В пятницу, 24 мая, РИА Новости сообщили со ссылкой на источник, что Власова задержали во время получения взятки.