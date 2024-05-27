Вице-губернатор Краснодарского края покинул пост после сообщений о взятке

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
файл
Власов покинул пост губернатора Краснодарского края Фото:

Сергей Власов, которого заподозрили в получении взятки, покинул пост вице-губернатора Краснодарского края по собственному желанию. Распоряжение об этом уже подписано. Об этом сообщает администрация региона.

«Сергей Власов покинул пост вице-губернатора Краснодарского края», — передает администрация. Отмечается, что он покинул должность по собственному желанию. Соответствующее распоряжение было подписано губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым.

Сергей Власов начал свою деятельность в главном управлении строительства Краснодарского края в апреле 2020 года, где он проработал до конца 2021 года. В декабре 2021 года Сергей Власов получил повышение и был назначен руководителем того же ведомства. 1 декабря 2022 года занял пост вице-губернатора Краснодарского края. На этой должности он отвечал за координацию работы ключевых департаментов, связанных со строительством, архитектурой и градостроительством. Также эти департаменты были связаны с надзором в строительной сфере, госжилинспекцией и министерством ГО и ЧС региона. В пятницу, 24 мая, РИА Новости сообщили со ссылкой на источник, что Власова задержали во время получения взятки.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сергей Власов, которого заподозрили в получении взятки, покинул пост вице-губернатора Краснодарского края по собственному желанию. Распоряжение об этом уже подписано. Об этом сообщает администрация региона. «Сергей Власов покинул пост вице-губернатора Краснодарского края», — передает администрация. Отмечается, что он покинул должность по собственному желанию. Соответствующее распоряжение было подписано губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым. Сергей Власов начал свою деятельность в главном управлении строительства Краснодарского края в апреле 2020 года, где он проработал до конца 2021 года. В декабре 2021 года Сергей Власов получил повышение и был назначен руководителем того же ведомства. 1 декабря 2022 года занял пост вице-губернатора Краснодарского края. На этой должности он отвечал за координацию работы ключевых департаментов, связанных со строительством, архитектурой и градостроительством. Также эти департаменты были связаны с надзором в строительной сфере, госжилинспекцией и министерством ГО и ЧС региона. В пятницу, 24 мая, РИА Новости сообщили со ссылкой на источник, что Власова задержали во время получения взятки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...