Президент Узбекистана озвучил перспективы развития отношений с Россией

У Узбекистана есть «реальный задел» и большие возможности для всестороннего развития сотрудничества с Россией. Об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в ходе Совета регионов Российской Федерации и республики, при участии российского лидера Владимира Путина.
«Мы четко договорились с Владимиром Владимировичем [Путиным], что есть реальный задел, но возможности большие. Мы еще используем только на 50%, а возможности большие», — подчеркнул Мирзиеев. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24».
Он добавил, что властям двух стран придется «серьезно поработать». Для этого, как отметил узбекский лидер, будут создаваться все условия для плодотворной работы.
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