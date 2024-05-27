Президент Узбекистана озвучил перспективы развития отношений с Россией

27 мая 2024 в 19:55 Размер текста - 17 +

Мирзиеев на мероприятии с участием Путина заявил, что у Узбекистана есть большие возможности для развития сотрудничества с Россией Фото: Пресс-служба президента РФ У Узбекистана есть «реальный задел» и большие возможности для всестороннего развития сотрудничества с Россией. Об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в ходе Совета регионов Российской Федерации и республики, при участии российского лидера Владимира Путина. «Мы четко договорились с Владимиром Владимировичем [Путиным], что есть реальный задел, но возможности большие. Мы еще используем только на 50%, а возможности большие», — подчеркнул Мирзиеев. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24». Он добавил, что властям двух стран придется «серьезно поработать». Для этого, как отметил узбекский лидер, будут создаваться все условия для плодотворной работы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

У Узбекистана есть «реальный задел» и большие возможности для всестороннего развития сотрудничества с Россией. Об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в ходе Совета регионов Российской Федерации и республики, при участии российского лидера Владимира Путина. «Мы четко договорились с Владимиром Владимировичем [Путиным], что есть реальный задел, но возможности большие. Мы еще используем только на 50%, а возможности большие», — подчеркнул Мирзиеев. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24». Он добавил, что властям двух стран придется «серьезно поработать». Для этого, как отметил узбекский лидер, будут создаваться все условия для плодотворной работы.