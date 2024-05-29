Россияне на Бали заразились загадочной болезнью

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Диагноз зараженной на Бали семьи до сих пор не определили, передает Shot
Диагноз зараженной на Бали семьи до сих пор не определили, передает Shot Фото:

Молодая семья заразилась загадочной болезнью во время отдыха на Бали. Тела родителей и их двухмесячного ребенка покрыли пузыри и язвы. При этом окончательный диагноз туристам до сих пор не поставили. Об этом сообщает Shot.

«Блогерша Анастасия с мужем и сыном двух месяца отдыхали в Индонезии. Всех троих атаковал необычный вирус — он похож на ветрянку, протекает с пузырями и язвами по всему телу», - передают авторы канала.

При этом заболевшим не помогают ни одни лекарства. Также окончательный диагноз до сих пор не определен. В настоящий момент состояние туристов стабильное. Они возвращаются в Россию.

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Молодая семья заразилась загадочной болезнью во время отдыха на Бали. Тела родителей и их двухмесячного ребенка покрыли пузыри и язвы. При этом окончательный диагноз туристам до сих пор не поставили. Об этом сообщает Shot. «Блогерша Анастасия с мужем и сыном двух месяца отдыхали в Индонезии. Всех троих атаковал необычный вирус — он похож на ветрянку, протекает с пузырями и язвами по всему телу», - передают авторы канала. При этом заболевшим не помогают ни одни лекарства. Также окончательный диагноз до сих пор не определен. В настоящий момент состояние туристов стабильное. Они возвращаются в Россию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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