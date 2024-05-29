Россияне на Бали заразились загадочной болезнью

Молодая семья заразилась загадочной болезнью во время отдыха на Бали. Тела родителей и их двухмесячного ребенка покрыли пузыри и язвы. При этом окончательный диагноз туристам до сих пор не поставили. Об этом сообщает Shot.
«Блогерша Анастасия с мужем и сыном двух месяца отдыхали в Индонезии. Всех троих атаковал необычный вирус — он похож на ветрянку, протекает с пузырями и язвами по всему телу», - передают авторы канала.
При этом заболевшим не помогают ни одни лекарства. Также окончательный диагноз до сих пор не определен. В настоящий момент состояние туристов стабильное. Они возвращаются в Россию.
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