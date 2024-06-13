Reuters: Байден и Зеленский подписали договор, который приблизит Украину к НАТО

США и Украина подписали 10-летнее оборонное соглашениеФото: Официальный сайт президента Украины
Президент США Джо Байден и украинский лидер Владимир Зеленский подписали 10-летнее двустороннее соглашение о безопасности, направленное на усиление защиты Украины. Об этом сообщило агентство Reuters. Отмечается, что договор является мостом к возможному членству Киева в НАТО.
«Байден и Зеленский подписали 10-летнее двустороннее соглашение о безопасности, направленное на усиление защиты Украины», — говорится в сообщении агентства. Там добавили, что в тексте документа подчеркивается, что стороны признают, что соглашение поддерживает мост к возможному членству Киева в альянсе НАТО.
Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что следует как можно скорее начать официальную процедуру приема Украины в НАТО. Он указал, что имеет в виду направление Киеву официального приглашения в блок, что сделает возможным начало ратификационного процесса, передает «Национальная служба новостей».
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Президент США Джо Байден и украинский лидер Владимир Зеленский подписали 10-летнее двустороннее соглашение о безопасности, направленное на усиление защиты Украины. Об этом сообщило агентство Reuters. Отмечается, что договор является мостом к возможному членству Киева в НАТО. «Байден и Зеленский подписали 10-летнее двустороннее соглашение о безопасности, направленное на усиление защиты Украины», — говорится в сообщении агентства. Там добавили, что в тексте документа подчеркивается, что стороны признают, что соглашение поддерживает мост к возможному членству Киева в альянсе НАТО. Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что следует как можно скорее начать официальную процедуру приема Украины в НАТО. Он указал, что имеет в виду направление Киеву официального приглашения в блок, что сделает возможным начало ратификационного процесса, передает «Национальная служба новостей».