Reuters: Байден и Зеленский подписали договор, который приблизит Украину к НАТО

13 июня 2024 в 22:58 Размер текста - 17 +

США и Украина подписали 10-летнее оборонное соглашение Фото: Официальный сайт президента Украины Президент США Джо Байден и украинский лидер Владимир Зеленский подписали 10-летнее двустороннее соглашение о безопасности, направленное на усиление защиты Украины. Об этом сообщило агентство Reuters. Отмечается, что договор является мостом к возможному членству Киева в НАТО. «Байден и Зеленский подписали 10-летнее двустороннее соглашение о безопасности, направленное на усиление защиты Украины», — говорится в сообщении агентства. Там добавили, что в тексте документа подчеркивается, что стороны признают, что соглашение поддерживает мост к возможному членству Киева в альянсе НАТО. Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что следует как можно скорее начать официальную процедуру приема Украины в НАТО. Он указал, что имеет в виду направление Киеву официального приглашения в блок, что сделает возможным начало ратификационного процесса, передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент США Джо Байден и украинский лидер Владимир Зеленский подписали 10-летнее двустороннее соглашение о безопасности, направленное на усиление защиты Украины. Об этом сообщило агентство Reuters. Отмечается, что договор является мостом к возможному членству Киева в НАТО. «Байден и Зеленский подписали 10-летнее двустороннее соглашение о безопасности, направленное на усиление защиты Украины», — говорится в сообщении агентства. Там добавили, что в тексте документа подчеркивается, что стороны признают, что соглашение поддерживает мост к возможному членству Киева в альянсе НАТО. Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что следует как можно скорее начать официальную процедуру приема Украины в НАТО. Он указал, что имеет в виду направление Киеву официального приглашения в блок, что сделает возможным начало ратификационного процесса, передает «Национальная служба новостей».