В Китае начали продавать футболки с Трампом сразу после покушения на него

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Трамп получил ранение в ухо на митинге в Пенсильвании
Трамп получил ранение в ухо на митинге в Пенсильвании Фото:
новость из сюжета
Покушение на Дональда Трампа

В Китае в продажу поступили футболки с фотографией экс-президента США Дональда Трампа, сделанной после покушения во время митинга в Пенсильвании. Об этом сообщило издание South China Morning Post.

«Китайские продавцы отреагировали так же быстро, как президент США Джо Байден отреагировал на покушение на своего конкурента на выборах Дональда Трампа», — указало издание. Одежда с принтом поступила на прилавки крупнейшей китайской платформы электронной коммерции Taobao спустя всего пару часов после атаки на политика. 

Ранее на Трампа было совершено покушение во время его выступления на митинге в Пенсильвании. Миллиардер, основатель SpaceX, Илон Маск сравнил политика с 26-м президентом США Теодором Рузвельтом, который также пережил попытку убийства, передает Pravda.ru.

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В Китае в продажу поступили футболки с фотографией экс-президента США Дональда Трампа, сделанной после покушения во время митинга в Пенсильвании. Об этом сообщило издание South China Morning Post. «Китайские продавцы отреагировали так же быстро, как президент США Джо Байден отреагировал на покушение на своего конкурента на выборах Дональда Трампа», — указало издание. Одежда с принтом поступила на прилавки крупнейшей китайской платформы электронной коммерции Taobao спустя всего пару часов после атаки на политика.  Ранее на Трампа было совершено покушение во время его выступления на митинге в Пенсильвании. Миллиардер, основатель SpaceX, Илон Маск сравнил политика с 26-м президентом США Теодором Рузвельтом, который также пережил попытку убийства, передает Pravda.ru.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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