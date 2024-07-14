В Китае начали продавать футболки с Трампом сразу после покушения на него

В Китае в продажу поступили футболки с фотографией экс-президента США Дональда Трампа, сделанной после покушения во время митинга в Пенсильвании. Об этом сообщило издание South China Morning Post.
«Китайские продавцы отреагировали так же быстро, как президент США Джо Байден отреагировал на покушение на своего конкурента на выборах Дональда Трампа», — указало издание. Одежда с принтом поступила на прилавки крупнейшей китайской платформы электронной коммерции Taobao спустя всего пару часов после атаки на политика.
Ранее на Трампа было совершено покушение во время его выступления на митинге в Пенсильвании. Миллиардер, основатель SpaceX, Илон Маск сравнил политика с 26-м президентом США Теодором Рузвельтом, который также пережил попытку убийства, передает Pravda.ru.
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