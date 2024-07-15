В России завершился весенний призыв в армию

Весенний призыв 2024 года на военную службу в России завершился, и в ряды Вооруженных сил страны были направлены 150 тысяч новобранцев. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.
«Весенний 2024 года призыв граждан на военную службу завершен», — говорится в сообщении военного ведомства, передает РИА Новости. Отмечается, что для прохождения военной службы в было призвано и направлено 150 тысяч человек.
Призыв начался 1 апреля и продлился до 15 июля. В Генштабе ВС РФ отметили, что в России призванные на срочную службу весной новобранцы не будут привлечены к участию в специальной военной операции, передает «Национальная служба новостей».
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