В России завершился весенний призыв в армию

15 июля 2024 в 20:09 Размер текста - 17 +

В Минобороны РФ сообщили о завершении весеннего призыва Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Призыв — 2024 Весенний призыв 2024 года на военную службу в России завершился, и в ряды Вооруженных сил страны были направлены 150 тысяч новобранцев. Об этом сообщило Министерство обороны РФ. «Весенний 2024 года призыв граждан на военную службу завершен», — говорится в сообщении военного ведомства, передает РИА Новости. Отмечается, что для прохождения военной службы в было призвано и направлено 150 тысяч человек. Призыв начался 1 апреля и продлился до 15 июля. В Генштабе ВС РФ отметили, что в России призванные на срочную службу весной новобранцы не будут привлечены к участию в специальной военной операции, передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Весенний призыв 2024 года на военную службу в России завершился, и в ряды Вооруженных сил страны были направлены 150 тысяч новобранцев. Об этом сообщило Министерство обороны РФ. «Весенний 2024 года призыв граждан на военную службу завершен», — говорится в сообщении военного ведомства, передает РИА Новости. Отмечается, что для прохождения военной службы в было призвано и направлено 150 тысяч человек. Призыв начался 1 апреля и продлился до 15 июля. В Генштабе ВС РФ отметили, что в России призванные на срочную службу весной новобранцы не будут привлечены к участию в специальной военной операции, передает «Национальная служба новостей».