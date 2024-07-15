В России завершился весенний призыв в армию

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Всеармейские соревнования по армейской тактической стрельбе на Кубок министра обороны РФ «Вызов». Екатеринбург , соревнования, военные, солдаты, строй солдат, сборы, армия россии, вызов 2024
В Минобороны РФ сообщили о завершении весеннего призыва Фото:
новость из сюжета
Призыв — 2024

Весенний призыв 2024 года на военную службу в России завершился, и в ряды Вооруженных сил страны были направлены 150 тысяч новобранцев. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

«Весенний 2024 года призыв граждан на военную службу завершен», — говорится в сообщении военного ведомства, передает РИА Новости. Отмечается, что для прохождения военной службы в было призвано и направлено 150 тысяч человек.

Призыв начался 1 апреля и продлился до 15 июля. В Генштабе ВС РФ отметили, что в России призванные на срочную службу весной новобранцы не будут привлечены к участию в специальной военной операции, передает «Национальная служба новостей».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Весенний призыв 2024 года на военную службу в России завершился, и в ряды Вооруженных сил страны были направлены 150 тысяч новобранцев. Об этом сообщило Министерство обороны РФ. «Весенний 2024 года призыв граждан на военную службу завершен», — говорится в сообщении военного ведомства, передает РИА Новости. Отмечается, что для прохождения военной службы в было призвано и направлено 150 тысяч человек. Призыв начался 1 апреля и продлился до 15 июля. В Генштабе ВС РФ отметили, что в России призванные на срочную службу весной новобранцы не будут привлечены к участию в специальной военной операции, передает «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...