«Спартак» уступил «Оренбургу» в первом матче РПЛ при новом тренере Станковиче

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Футбольный матч "Урал" - "Терек". Екатеринбург, футбол
«Спартак» уступил «Оренбургу» в гостях Фото:

Московский «Спартак» потерпел поражение от «Оренбурга» в первом матче нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, прошедшая в Оренбурге, стала первой для московской команды под руководством нового главного тренера Деяна Станковича и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.

«Футбольный клуб „Оренбург“ дома со счетом 2:0 победил московский „Спартак“ в матче первого тура РПЛ», — сообщает ТАСС. Там добавили, что голы за «Оренбург» забили Матиас Перес и Эмирджан Гюрлюк.

Эта победа стала первой для «Оренбурга» в стартовом туре РПЛ за последние пять лет — ранее команда неизменно проигрывала в первом матче сезона. Для «Спартака» это был первый официальный матч под руководством сербского специалиста Станковича.

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Московский «Спартак» потерпел поражение от «Оренбурга» в первом матче нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, прошедшая в Оренбурге, стала первой для московской команды под руководством нового главного тренера Деяна Станковича и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля. «Футбольный клуб „Оренбург“ дома со счетом 2:0 победил московский „Спартак“ в матче первого тура РПЛ», — сообщает ТАСС. Там добавили, что голы за «Оренбург» забили Матиас Перес и Эмирджан Гюрлюк. Эта победа стала первой для «Оренбурга» в стартовом туре РПЛ за последние пять лет — ранее команда неизменно проигрывала в первом матче сезона. Для «Спартака» это был первый официальный матч под руководством сербского специалиста Станковича.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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