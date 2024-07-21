«Спартак» уступил «Оренбургу» в первом матче РПЛ при новом тренере Станковиче

21 июля 2024 в 21:41 Размер текста - 17 +

«Спартак» уступил «Оренбургу» в гостях Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Московский «Спартак» потерпел поражение от «Оренбурга» в первом матче нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, прошедшая в Оренбурге, стала первой для московской команды под руководством нового главного тренера Деяна Станковича и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля. «Футбольный клуб „Оренбург“ дома со счетом 2:0 победил московский „Спартак“ в матче первого тура РПЛ», — сообщает ТАСС. Там добавили, что голы за «Оренбург» забили Матиас Перес и Эмирджан Гюрлюк. Эта победа стала первой для «Оренбурга» в стартовом туре РПЛ за последние пять лет — ранее команда неизменно проигрывала в первом матче сезона. Для «Спартака» это был первый официальный матч под руководством сербского специалиста Станковича. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Московский «Спартак» потерпел поражение от «Оренбурга» в первом матче нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, прошедшая в Оренбурге, стала первой для московской команды под руководством нового главного тренера Деяна Станковича и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля. «Футбольный клуб „Оренбург“ дома со счетом 2:0 победил московский „Спартак“ в матче первого тура РПЛ», — сообщает ТАСС. Там добавили, что голы за «Оренбург» забили Матиас Перес и Эмирджан Гюрлюк. Эта победа стала первой для «Оренбурга» в стартовом туре РПЛ за последние пять лет — ранее команда неизменно проигрывала в первом матче сезона. Для «Спартака» это был первый официальный матч под руководством сербского специалиста Станковича.