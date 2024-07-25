Пленный рассказал об обещании ВСУ пойти на Белгород

Пленный военнослужащий Дмитрий Ромаев заявил, что после возвращения контроля над Волчанском Харьковской области украинским военным обещали начать наступление на Белгород. Об этом он рассказал в видео Минобороны России.
"Нам сказали, что отобьем Волчанск, дальше пойдем на Белгород, на мирные города, в ту сторону", — сказал Ромаев в видео, опубликованном Минобороны. Он добавил, что украинское командование заявило, что в Белгороде "дозволено будет все", включая насилие и грабеж, для того чтобы запугать местных жителей.
Ранее замначальника главного военно-политического управления Минобороны, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов сообщил, что ВС РФ взяли под контроль первую линию высотных домов в Волчанске. По его словам, ежедневно российские подразделения немного продвигаются вперед, передает "Национальная служба новостей".
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