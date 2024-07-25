25 июля 2024

Китайские автомобили обгоняют французские и американские по объему парка в РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Бренды из Китая уже заняли 4% автопарка страны
Бренды из Китая уже заняли 4% автопарка страны Фото:

Китайские автомобили могут опередить французские и американские по объему парка в РФ в ближайшие годы. С января по июнь число зарегистрированных в России китайских машин выросло на 28%.

«С января по июнь число зарегистрированных в РФ китайских машин выросло на 28%. Это почти 1,9 млн автомобилей и на их долю приходится 4% всего автопарка в России», — пишет «Коммерсант». 

По данным «Автостата», наиболее популярны у российского покупателя следующие китайские модели — это Chery (продано 444,7 тысяч авто), Geely (341,1 тысяч) и Haval (296 тысяч). На эти три модели приходится около 60% от всех китайских машин в России.

Аналитики отмечают, что сейчас сложилась беспрецедентная ситуация — в продажах не присутствуют европейские и американские автомобили. Это позволяет китайским автопроизводителям наращивать свою долю.

Новый семиместный кроссовер «Москвич 8» завод-изготовитель презентует на выставке «Станция Манеж. Московский транспорт 2030». Мероприятие состоится с 1 августа по 8 сентября. Отмечается, что «Москвич 8» является китайским JAC X8 Plus с новыми шильдиками. Он появится в продаже в конце 2024 года, пишет «Национальная служба новостей».

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Китайские автомобили могут опередить французские и американские по объему парка в РФ в ближайшие годы. С января по июнь число зарегистрированных в России китайских машин выросло на 28%. «С января по июнь число зарегистрированных в РФ китайских машин выросло на 28%. Это почти 1,9 млн автомобилей и на их долю приходится 4% всего автопарка в России», — пишет «Коммерсант».  По данным «Автостата», наиболее популярны у российского покупателя следующие китайские модели — это Chery (продано 444,7 тысяч авто), Geely (341,1 тысяч) и Haval (296 тысяч). На эти три модели приходится около 60% от всех китайских машин в России. Аналитики отмечают, что сейчас сложилась беспрецедентная ситуация — в продажах не присутствуют европейские и американские автомобили. Это позволяет китайским автопроизводителям наращивать свою долю. Новый семиместный кроссовер «Москвич 8» завод-изготовитель презентует на выставке «Станция Манеж. Московский транспорт 2030». Мероприятие состоится с 1 августа по 8 сентября. Отмечается, что «Москвич 8» является китайским JAC X8 Plus с новыми шильдиками. Он появится в продаже в конце 2024 года, пишет «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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