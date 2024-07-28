Второй пассажир упавшего в Карачаево-Черкессии самолета умер в больнице

Второго пассажира 28 июля доставляли в больницу, где он позже скончался
В результате крушения легкомоторного самолета «Коала» в Карачаево-Черкессии второй пассажир умер в больнице. Об этом сообщили в минздраве республики.
«Скончался второй пострадавший при падении самолета от травм, несовместимых с жизнью», — говорится в сообщении. Информацию приводит ТАСС.
Ранее сообщалось, что один из летящих на борту погиб сразу, второй был доставлен в тяжелом состоянии в больницу. Предварительно, причиной аварии стал тот факт, что пилот не справился с управлением.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.