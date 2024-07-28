Второй пассажир упавшего в Карачаево-Черкессии самолета умер в больнице

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Второго пассажира 28 июля доставляли в больницу, где он позже скончался Фото:

В результате крушения легкомоторного самолета «Коала» в Карачаево-Черкессии второй пассажир умер в больнице. Об этом сообщили в минздраве республики.

«Скончался второй пострадавший при падении самолета от травм, несовместимых с жизнью», — говорится в сообщении. Информацию приводит ТАСС.

Ранее сообщалось, что один из летящих на борту погиб сразу, второй был доставлен в тяжелом состоянии в больницу. Предварительно, причиной аварии стал тот факт, что пилот не справился с управлением.

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В результате крушения легкомоторного самолета «Коала» в Карачаево-Черкессии второй пассажир умер в больнице. Об этом сообщили в минздраве республики. «Скончался второй пострадавший при падении самолета от травм, несовместимых с жизнью», — говорится в сообщении. Информацию приводит ТАСС. Ранее сообщалось, что один из летящих на борту погиб сразу, второй был доставлен в тяжелом состоянии в больницу. Предварительно, причиной аварии стал тот факт, что пилот не справился с управлением.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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