Второй пассажир упавшего в Карачаево-Черкессии самолета умер в больнице

28 июля 2024 в 17:30 Размер текста - 17 +

Второго пассажира 28 июля доставляли в больницу, где он позже скончался Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В результате крушения легкомоторного самолета «Коала» в Карачаево-Черкессии второй пассажир умер в больнице. Об этом сообщили в минздраве республики. «Скончался второй пострадавший при падении самолета от травм, несовместимых с жизнью», — говорится в сообщении. Информацию приводит ТАСС. Ранее сообщалось, что один из летящих на борту погиб сразу, второй был доставлен в тяжелом состоянии в больницу. Предварительно, причиной аварии стал тот факт, что пилот не справился с управлением. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В результате крушения легкомоторного самолета «Коала» в Карачаево-Черкессии второй пассажир умер в больнице. Об этом сообщили в минздраве республики. «Скончался второй пострадавший при падении самолета от травм, несовместимых с жизнью», — говорится в сообщении. Информацию приводит ТАСС. Ранее сообщалось, что один из летящих на борту погиб сразу, второй был доставлен в тяжелом состоянии в больницу. Предварительно, причиной аварии стал тот факт, что пилот не справился с управлением.