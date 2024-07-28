Российская атака в Харьковской области позволила отвлечь украинскую армию от других направлений и создала трудности для ВСУ. Это позволило ВС РФ продолжить наступление на ослабленном участке под Очеретино (ДНР). Также командир 47-й бригады ВСУ признал, что Донецкая область сможет скоро оказаться под контролем России.
«Повторное наступление в Харьковской области отвлекло украинские ресурсы. Александр, 30-летний командир батальона 47-й бригады, воюющей под Очеретино, сказал, что украинские силы испытывают трудности, и что приз президента России Владимира Путина все больше становится доступным для России», — сообщает американское издание Washington Post. Призом для российского лидера, по словам газеты, станет освобождение Донецкой области.
Командир 47-й бригады ВСУ оценил российскую стратегию: «Эта стратегия умна: вы пытаетесь сосредоточить силы своего врага на одном направлении, а затем отвлечь его на другом». Он также отметил, что ВС РФ находятся на грани освобождения всего ДНР.
Российская армия продолжает оттеснение ВСУ в окрестностях Очеретина. Населенный пункт на донецком направлении за время боев превратился в руины, передает RT.
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