После размыва перемычки в Карелии без вести пропали шесть человек

Шесть человек пропали без вести после разрушения перемычки между шлюзами Беломорско-Балтийского канала в Карелии. Об этом сообщили местные власти.
«Шесть человек пропали без вести после размытия перемычки», — передает сообщение властей РИА Новости. В сообщении также уточняется, что разрушениям подверглась перемычка между шлюзами Беломорско-Балтийского канала. ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщает, что в результате инцидента пострадали три человека.
Глава Карелии Артур Парфенчиков 29 июля сообщил о том, что между 10-м и 11-м шлюзами Беломорско-Балтийского канала в Карелии размыта временная перемычка, которая была установлена на время реконструкции. На место аварии уже прибыли экстренные службы.
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