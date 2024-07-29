После размыва перемычки в Карелии без вести пропали шесть человек

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Три человека пострадали после размыва перемычки Беломорско-Балийского канала
Три человека пострадали после размыва перемычки Беломорско-Балийского канала Фото:

Шесть человек пропали без вести после разрушения перемычки между шлюзами Беломорско-Балтийского канала в Карелии. Об этом сообщили местные власти.

«Шесть человек пропали без вести после размытия перемычки», — передает сообщение властей РИА Новости. В сообщении также уточняется, что разрушениям подверглась перемычка между шлюзами Беломорско-Балтийского канала. ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщает, что в результате инцидента пострадали три человека.

Глава Карелии Артур Парфенчиков 29 июля сообщил о том, что между 10-м и 11-м шлюзами Беломорско-Балтийского канала в Карелии размыта временная перемычка, которая была установлена на время реконструкции. На место аварии уже прибыли экстренные службы.

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Шесть человек пропали без вести после разрушения перемычки между шлюзами Беломорско-Балтийского канала в Карелии. Об этом сообщили местные власти. «Шесть человек пропали без вести после размытия перемычки», — передает сообщение властей РИА Новости. В сообщении также уточняется, что разрушениям подверглась перемычка между шлюзами Беломорско-Балтийского канала. ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщает, что в результате инцидента пострадали три человека. Глава Карелии Артур Парфенчиков 29 июля сообщил о том, что между 10-м и 11-м шлюзами Беломорско-Балтийского канала в Карелии размыта временная перемычка, которая была установлена на время реконструкции. На место аварии уже прибыли экстренные службы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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